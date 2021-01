À chacun sa MINI!

La MINI n’est pas pratique, la MINI est chère. Autant de préjugés auxquels la marque souhaite tordre le coup. À l’occasion de l’Autofestival, événement majeur de l’automobile au Luxembourg, MINI a d’ailleurs travaillé sur le concept de «Tous uniques, Tous MINI» et s’est attelée à montrer au public que ces préjugés ne correspondent pas à la réalité et qu’en fait, il existe bien une MINI pour tout le monde.

Au-delà d'une conviction que d'aucuns pourraient juger subjective, les possesseurs d'une MINI ont été sollicités pour exprimer publiquement leurs impressions. Qui de mieux placés que les conducteurs pour parler d'une MINI!

Une réelle valeur ajoutée

Et force est d'admettre que les réactions des conducteurs de MINI représentent une réelle valeur ajoutée. Une douzaine d’entre eux s’expriment d’ailleurs sur le site de la marque.

Sa première MINI? Une British Open, dont elle a demandé au nouvel acquéreur d'en prendre extrêmement soin! «Qui roule en MINI se distingue de tous les autres», assure-t-elle. En harmonie avec sa MINI Cabrio, Karin a le sentiment de «briller comme une étoile» et de savourer un «réel plaisir de conduite».

Pour Mikael, propriétaire d'une MINI Countryman, c'est aussi l'histoire d'une passion qui a débuté il y a de nombreuses années avec une MINI 850cc. Aujourd'hui, sa MINI Countryman est idéale pour partir en voyage avec son épouse et ses deux filles. «Je ne pensais pas qu'on pouvait mettre autant de bagages et avec sa position haute, elle est extrêmement pratique. Et les sensations de conduite sont top».

Sébastien, Luxembourgeois, est lui aussi un véritable passionné. Et pour cause, il possède trois MINI. Une MINI Clubman, une MINI JCW Cabrio et une MINI JCW GP. Et il n'a d'ailleurs pas choisi MINI par hasard:« Il s’agit d’une marque de qualité, mais c’est aussi un pur plaisir de rouler en MINI. «Je les conduis chaque jour. Parfois juste pour le fun. Et j'adore aussi le caractère chic et sportif des JCW», raconte-t-il.

Des remises et des primes

Alors n’hésitez pas une seule seconde. Votre rêve est à portée de main. Chez le concessionnaire Bilia-Emond, 186, route de Thionville, à Luxembourg, vous découvrirez toute la gamme MINI. De la MINI Electric à la MINI JCW 3 portes, en passant par la MINI Countryman, il y a assurément la MINI qui vous correspond. Et durant les quinze jours d’Autofestival, ce sont des remises exceptionnelles qui sont proposées, s’échelonnant entre 2 400 et 2 500 euros selon les modèles.

Des remises auxquelles s’ajoutent également des primes de l’État. En effet, Pour favoriser l'électromobilité et la mobilité douce, une prime de 8 000 euros est octroyée pour l'achat d'une MINI Electric jusqu'au 31 mars 2021. De plus, une prime de 2 500 euros est également accordée pour l'achat d'une MINI Countryman Plug-in Hybride.

(L'essentiel)