Neutralité carbone, l'objectif d'ici 2022

«En 2014, nous nous étions fixé des objectifs ambitieux et d’ici fin 2020, nous les aurons atteints. La totalité de notre café proviendra de sources durables, nos propres activités seront neutres en carbone, plus de 90% de nos clients auront facilement accès à un point de collecte, afin de recycler leurs capsules, et grâce à beaucoup d’entre vous, près d’un tiers des capsules est d’ores et déjà recyclé aujourd’hui», se félicite Guillaume Le Cunff, CEO de Nespresso. Mais pour autant, l’entreprise veut aller encore plus loin dans sa démarche et accélérer le cours des choses. Elle s’engage en effet, à ce que chaque tasse de café Nespresso, tant pour les professionnels que les particuliers, soit neutre en carbone d’ici 2022. «Le changement climatique est une réalité et notre avenir dépend de notre capacité à aller plus loin et plus vite dans nos engagements en matière de durabilité», confirme le CEO.

Réduction des émissions de carbone

Pour parvenir à cet objectif ambitieux - «réaliser en deux ans ce que nous avions prévu d’accomplir en une décennie» - Nespresso mise sur plusieurs initiatives et en tout premier lieu, la réduction des émissions de carbone. Une baisse qui passe par une circularité accrue des produits et emballages Nespresso. Concrètement, une augmentation de l’utilisation de plastique recyclé dans les machines Nespresso et de l’aluminium vierge recyclé, à faible teneur en carbone, dans les capsules de café. La réduction des émissions de carbone sera également intimement liée à l’utilisation d’une énergie 100% renouvelable dans les Boutiques Nespresso et de biogaz dans le processus de fabrication.

Cinq millions d’arbres d’ici fin 2020

La plantation d’arbres dans les fermes caféières et les paysages environnants, constituera le deuxième axe fort de la politique de Nespresso. «Nous effectuons ce travail avec nos ONG partenaires, Rainforest Alliance et Pur Projet», rappelle Guillaume Le Cunff. Au total, cinq millions d’arbres seront plantés d’ici la fin de l’année 2020 dans le cadre d’une approche baptisée «Insetting». Le principe est la plantation d’arbres, mais en parfaite concertation avec les caféiculteurs afin de déclencher des dynamiques positives sur les plans social et écologique. Les membres des coopératives choisissent ainsi eux-mêmes les types d’arbres, fruitiers ou forestiers, et le mode de plantation dans une optique de polyculture ou de reboisement.

3 000 tonnes de CO2 compensées

Dans ce contexte, les marchés belge et luxembourgeois de Nespresso contribuent activement à la réalisation de cet objectif de neutralité carbone, puisque d’ici fin 2020, ils auront compensé la totalité des émissions de carbone de chaque tasse de café Nespresso Professional, c’est-à-dire, chaque tasse consommée par leurs clients professionnels (bureaux, restaurants, hôtels…). Ainsi, la part de Nespresso Belgique et Luxembourg représente 14 000 arbres: 3 500 en Colombie, 2 500 au Guatemala, et 8 000 en Éthiopie, soit 3 000 tonnes de CO2 compensées.

«Il y a 30 ans, nous avons entrepris un voyage destiné à offrir certains des meilleurs cafés au monde. Ce qui rend cette expérience plus unique encore, c’est la conviction selon laquelle chaque café peut faire la différence en soutenant les communautés et en préservant l’environnement», assure le CEO de Nespresso.