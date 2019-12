«Festive»: le café Nespresso aux accents nordiques

Toujours en quête d'innovation, Nespresso, leader absolu du café en dosette, est constamment à la recherche de nouveaux arômes, de nouvelles saveurs et ne cesse de surprendre tant par la diversité de ses cafés que par la richesse et le raffinement de ses associations. Et pour cette période de fêtes, où l'occasion vous est donnée de partager des moments de plaisirs avec vos proches, Nespresso ne résiste pas à la tentation de vous inviter à nouveau au voyage et de vous entraîner dans les contrées du Nord!

À travers son assortiment «Festive», sa gamme emblématique de fin d'année, Nespresso s'est inspirée des moments de plaisirs nordiques et des tendances culturelles scandinaves du Hygge (atmosphère de chaleur, de bien-être et de convivialité) et du Fika (le moment où les gens se retrouvent pour boire un café et partager une pâtisserie). Atmosphère et chaleurs scandinaves.

L'édition limitée comprend trois nouveaux cafés aux doux arômes. Le café Variations Nordic Almond Cake Flavoured, propose une association d'arômes de biscuit et de vanille s'appuyant sur le Livanto, inspirée par le traditionnel gâteau norvégien, le Kvaefjordkake. Le café Variations Nordic Cloudberry Flavoured, de son côté, présente le goût délicat et acidulé des mûres des bois habituées au climat extrême des pays nordiques. Outre la rondeur du Livanto, il offre une douceur fruitée de confiture et une pointe d'acidité. Les amoureux du long café noir d'origine trouveront leur bonheur avec le café Nordic Black, un blend aromatique d'arabicas africains et sud-américains, aux notes fruitées et sucrées.

Pour le design de ces capsules, mais aussi les étuis et autres accessoires de cette édition limitée, Nespresso s'est associée à Louise Campbell. Figure de proue du design danois contemporain, l'artiste, récompensée à plusieurs reprises pour ses concepts et créations uniques, a apporté son talent, son imagination, son esprit nordique à la gamme Nespresso. Une carte postale du Nord.

La gamme reflète parfaitement la tendance au minimalisme stylé, mêlé d'influences traditionnelles de la nature, à l'image des designs illustrant la culture et les paysages nordiques. «J'espère que les produits et les designs apporteront une bouffée d'air nordique durant cette période chargée. Chaque élément de mon travail est comme une carte postale du Nord. Que ce soit une capsule, un étui...», confie Louise Campbell.

Outre les Travel Mugs, small (300 ml), medium (400 ml) et large (540 ml), la collection propose deux types de tasses Pixie en édition limitée et un View cube, distributeur de capsules. Un cadeau idéal pour les fêtes. Vous serez également séduits par la machine en métal Essenza mini en édition limitée, d'une couleur argentée moderne, conçue pour compléter le design des cuisines actuelles.

La gamme dans le détail.

• Capsules : 4,70 euros (10 capsules)

• Travel Mugs : small (300ml), 20 euros. Medium 400ml), 25 euros. Large (540ml), 28 euros

• Tasses Pixies : espresso kit, 24 euros (deux tasses). Lungo kit, 27 euros (deux tasses)

• View cube distributeur de capsules, 23 euros.

• Essenza Mini Metal Silver, 119 euros.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur nespresso.com