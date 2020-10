Hifi international s'installe à Auchan Cloche d’Or

Dès ce samedi 10 octobre, les clients de la Cloche d’Or, découvriront un nouveau «shop in shop», en l’occurrence Hifi international au cœur de l’hypermarché Auchan. Un concept novateur au Grand-Duché de Luxembourg mais qui a déjà fait ses preuves à Beauvais, en France. En tout cas, ce tout nouveau Livestore est le fruit d’une opération gagnant-gagnant.

«Il s’agit là d’une véritable complémentarité avec Auchan qui cherchait à s’adjoindre les services d’un spécialiste, dans le secteur du petit et du gros électroménager (machines à café, aspirateurs… lave-linge, réfrigérateurs…) et du multimédia (PC, smartphones, téléviseurs, enceintes…), explique Simon de Wasseige, directeur d’Hifi international Luxembourg. De notre côté, nous avions la volonté de proposer autre chose que des magasins de destination où l’on se rend spécifiquement pour un achat à l’image de nos enseignes Hifi international de Bertrange, Strassen, Bereldange ou Bettembourg par exemple. Dans le projet à la Cloche d’Or, l’objectif est de nous intégrer à 100 % dans le parcours d’un client à l’intérieur d’Auchan, de profiter d’un trafic important dans un grand magasin d’alimentation et de susciter un nouveau désir d’achat».

Une offre adaptée aux besoins de la clientèle

Au cœur de ce concept, et c’est d’ailleurs l’un des points fondamentaux du dispositif, on retrouve bien évidemment l’offre! Une offre particulièrement adaptée à ce type de grands magasins et aux aspirations de la clientèle. Ainsi, Hifi international a mis l’accent sur des catégories plus «libre-service», et sur des achats dits d’impulsion : «Dans cette perspective, nous proposons davantage de petits accessoires dans le domaine de l’électroménager et du multimédia. En outre, nous avons également enrichi notre offre par des gammes supplémentaires de marques propres du Groupe, avec un large éventail de prix». Parallèlement, et dans le cadre d’une offre multicanale, la palette de services fournis aux clients est très large : achats sur place avec paiement aux caisses d’Hifi ou d’Auchan, achats en ligne sur hifi.lu avec livraison à domicile et installation par les propres équipes d’Hifi international, livraison au magasin au comptoir «click & collect…».

Quant à la circulation entre Auchan et Hifi international, elle sera totalement fluide et s’effectuera de la manière la plus simple qui soit. «C’est ce que l’on appelle un passage sans coutures», précise le directeur. Aussi, il n’y aura pas de portes, pas de barrières, mais juste un nouvel espace, un nouvel univers matérialisé par du mobilier aux couleurs de la marque, le noir avec le logo rouge, et rehaussé par un éclairage très lumineux que l’on retrouve dans les différents magasins Hifi international et une ambiance musicale. «Nous allons proposer une expérience shopping de haute qualité et efficace», assure Simon de Wasseige.