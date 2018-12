Le sans contact avec Mastercard, un jeu d'enfant

Effectuer un paiement rapide, et efficace, sans s'encombrer de billets ou encore de monnaie... C'est le principe du paiement sans contact. Un moyen sûr de régler ses achats au Luxembourg et dans d'autres pays d'Europe. Au Grand-Duché du Luxembourg, plus de 7 000 terminaux permettent aux clients de payer sans contact, quand l'Europe en dispose déjà près de 3 millions Le principe est on ne peut plus simple : Il suffit de présenter sa carte devant le terminal. Un bip et c'est réglé. Payer sans contact avec la carte Mastercard permet de régler ses achats du quotidien en un clin œil!

Concrètement, il n'est pas nécessaire d'introduire un code PIN pour tous les achats inférieurs à 25 euros. Et à ceux qui pourraient nourrir quelques inquiétudes et qui souhaiteraient être rassurés, tout a été scrupuleusement pensé en terme de sécurité.

La sécurité du paiement sans contact

Les cartes Mastercard sans contact sont équipées d'une puce et d'une antenne miniature, qui permettent d'échanger des informations avec le terminal de paiement sans contact. Lorsque la carte est présentée à proximité immédiate du lecteur, quatre centimètres au maximum, les éléments de la transaction de paiement sont envoyés à la banque du commerçant puis à votre banque pour y être traités tout comme pour une transaction carte classique.

Pour tout paiement au-dessus de 25 euros, votre code PIN sera toujours demandé. De plus, après quelques transactions, même en dessous de 25 euros, votre code PIN vous sera demandé pour vérifier votre identité. La protection «Zéro Responsabilité»

Si malgré toutes les protections mises en place, quelqu’un effectue une transaction frauduleuse avec votre carte, vous serez remboursés à 100% et n’aurez aucun frais à payer, grâce à la protection « Zéro Responsabilité» de Mastercard. Et en ces périodes de fêtes où certains sont en difficulté, payer sans contact est également un geste qui compte. En effet, jusqu’au 31 décembre 2018, pour toute transaction sans contact effectuée avec Mastercard, un repas scolaire est offert à un enfant défavorisé via le Programme Alimentaire Mondial. Une raison supplémentaire de payer sans contact !