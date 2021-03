Avec KOA'O Oberweis étoffe sa gamme de produits

Pâtisserie familiale par excellence, l’entreprise a été fondée en 1964 par Pit et Monique Oberweis. Aujourd'hui, les fils, Jeff et Tom entretiennent la tradition, et loin de se reposer sur leurs lauriers, les deux hommes sont constamment à la recherche de nouvelles textures, de nouvelles saveurs. C’est cette quête perpétuelle qui conduit la Maison Oberweis à proposer, dès le 4 mars prochain, une nouvelle gamme exclusive - viennoiseries, entremets, cake, tarte glacée, macarons, truffes - sous le label KOA'O!

L’histoire d’une rencontre

KOA'O c’est d’abord l’histoire d’une rencontre entre Jeff Oberweis, et Anian Schreiber, directeur et fondateur de la start-up suisso-ghanéenne Koa. L’entrepreneur a mis au point un processus pour extraire une partie de la pulpe qui entoure la fève de cacao, jusqu'alors inutilisée. Il entreprend ainsi une double action environnementale et sociale. Non seulement elle limite les déchets biodégradables mais elle contribue également à générer un revenu supplémentaire pour les agriculteurs en transformant la chair du fruit.

Curieux de nature, toujours féru de nouveautés, Jeff Oberweis est allé directement à la source du produit: «Je me suis rendu sur place, dans les plantations. J’ai ouvert une cabosse, touché, senti, goûté le jus pour bien me rendre compte de son caractère. J’en ai immédiatement saisi la richesse et toutes les opportunités que l’on pouvait en tirer», raconte-t-il avec une passion communicative. Le koa ne ressemble à aucun autre jus. Sa texture est ronde et très soyeuse et surtout son goût est complètement inédit: il est doux, fruité, un peu acide avec une légère pointe d’amertume.

«Ce sont un peu mes bébés»

À travers ce partenariat, Oberweis s’inscrit non seulement dans une démarche écologique et sociale, mais elle diversifie aussi sa production. «Par cette découverte, nous avons eu une nouvelle approche pour la conception de nos desserts. Le but était de réaliser une bonne pâtisserie mais aussi de l’alléger sans perdre le goût. Le koa a un nouveau goût très spécial. Nous avons dû déstructurer chaque recette existante et la recréer en la revisitant tout en nous remettant en question sur la manière de faire traditionnellement. Ce sont des petits pas, mais je pense que la pâtisserie de demain devra être raisonnablement gourmande et être naturellement bonne. Mais pour cela une bonne connaissance du métier est nécessaire. Il faut avoir une approche technique. Nous avons beaucoup calculé les recettes sur le papier, on ne peut pas démarrer un tel projet à l’aveugle. Mon équipe et moi-même avons pu ainsi établir de nouvelles règles en pâtisserie pour la création de nos gourmandises réalisées avec la pulpe de fruits de fèves de cacao», explique Jeff Oberweis.

Difficile pour l’artiste luxembourgeois de la pâtisserie de mettre particulièrement en exergue une de ses créations. «Je les aime toutes. Ce sont un peu mes bébés», dit-il avec une pointe d’humour. Il avoue néanmoins sa fierté d’avoir créé un macaron végane, né d’une discussion avec sa nièce, qui effectue un master en diététique à Berlin: «Il est sans blanc d’œuf et se caractérise par un triple fourrage avec de la pâte d’amande, de la ganache au chocolat et du caramel au jus de koa». On en salive déjà!