5 bonnes raisons de choisir un forfait mobile illimité

1. Vous êtes certain d’avoir un abonnement adapté à vos besoins

Nous consommons aujourd'hui de plus en plus de data. Regarder des vidéos ou une série, écouter de la musique, lancer une application de navigation… tous ces petits réflexes du quotidien sont particulièrement gourmands en données mobiles. C’est pourquoi de nombreux opérateurs proposent aujourd'hui des forfaits illimités.

Ces abonnements comprennent généralement des data, des appels et des SMS en illimité au Luxembourg, et parfois également en Europe. Avec un tel forfait, vous ne serez donc jamais restreint dans vos envies! Attention toutefois à bien vérifier les services effectivement compris dans l’abonnement illimité avant de faire votre choix, car les modalités peuvent varier en fonction de l’opérateur.

2. Vous ne dépassez plus votre forfait

Qui n’a jamais eu une mauvaise surprise en recevant la facture de son opérateur? Et oui, lorsque l’on possède un abonnement limité, et surtout si celui-ci n’est pas adapté à sa consommation réelle, il n’est pas rare que l’on doive s’acquitter de frais supplémentaires – bien souvent élevés – lorsque l’on dépasse les quantités prévues dans le plan tarifaire… Ce sont les «coûts hors forfait».

Avec un forfait mobile illimité, vous ne vous préoccupez plus jamais d’un éventuel dépassement! Vous pouvez surfer sur le web, appeler vos amis ou encore envoyer des SMS sans compter.

3. Vous bénéficiez d’un forfait tout compris à un prix raisonnable

Bien qu’il soit illimité, un abonnement de ce type n’est pas forcément hors de prix. Par exemple, chez Orange, l’abonnement BeUnlimited, qui comprend des data illimitées en national et 25GB en Europe, ainsi que des appels et SMS illimités au Luxembourg et en Europe, est proposé pour seulement 39 euros par mois.

4. Vous voyagez sans souci

Certains abonnements permettent de profiter aussi de l’illimité à l’étranger. Le forfait MoveUnlimited, par exemple, inclut des appels et SMS illimités au Luxembourg et en Europe, des data illimitées en national mais aussi, désormais, partout en Europe et aux États-Unis pour 59 euros par mois. Un tarif attractif si vous êtes régulièrement amené à traverser les frontières! Grâce à un tel forfait, vous ne vous tracassez plus de passer un coup de téléphone durant vos vacances. Vous ne devez plus non plus vérifier si vos données mobiles sont bien désactivées pour éviter des frais supplémentaires.

5. Vous ne vous engagez pas

Certains opérateurs, en plus de vous proposer un forfait illimité, proposent un forfait sans engagement. Vous n’êtes pas satisfait de votre abonnement? Vous vous rendez compte qu’il ne répond pas à vos besoins? Aucun problème! Vous pouvez l’arrêter quand vous le voulez, sans aucun frais.

