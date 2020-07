Kia mise sur les véhicules plug-​​in hybrides

Aujourd'hui, les constructeurs automobile et Kia notamment, proposent de nombreux modèles 100 % électrique. Des modèles «propres» qui constituent de réelles solutions d'avenir, dans une perspective de protection de l'environnement. On pense bien évidemment à la Kia e-Niro ou à la Kia e-Soul, qui suscitent déjà un fort enthousiasme.

La nouvelle Kia Sorento bientôt disponible



Dès le mois de septembre, le constructeur sud-coréen Kia proposera la nouvelle Dès le mois de septembre, le constructeur sud-coréen Kia proposera la nouvelle Kia Sorento . Ce spacieux SUV de 7 places au design audacieux, summum du style et du raffinement sera tout d'abord proposé en version hybride (HEV), avant une version plug-in hybride en janvier 2021. Un modèle de très haut niveau qui devrait sans nul doute susciter un fort engouement.

Mais pour autant, certains conducteurs peinent encore à passer au tout électrique. De récentes études démontrent en effet que si les usagers de la route sont conscients des avantages de la conduite électriques, leurs réticences sont encore bien ancrées dans leur esprit: coût d'achat trop élevé, autonomie limitée de la batterie. Un paradoxe, dont les firmes automobiles sont obligées de tenir compte.

Augmentation de l'autonomie électrique

Le constructeur Sud-Coréen Kia, un des leaders en matière d'électrification, a bien compris tous les enjeux, en proposant une gamme de véhicules reposant sur la technologie plug-in hybride ! Il s'agit de modèles qui associent un moteur électrique à un moteur à combustion.

Une plug-in hybride dispose d'une batterie pouvant être rechargée à partir d'une prise électrique (à domicile, sur des bornes spécifiques dans des stations prévues à cet effet...). Cette technologie permet d'augmenter l'autonomie électrique à hauteur maximale de 50 kilomètres. Le moteur à combustion quant à lui est utilisé individuellement ou combiné au moteur électrique, afin de diminuer la consommation de carburant, de conserver l'énergie, voire de récupérer l'énergie dans certaines conditions de conduite, comme le démarrage, le freinage, à l'arrêt ou encore en vitesse de croisière. L'avantage des véhicules plug-in hybrides ? Ils permettent au conducteur de s'initier à l'électromobilité, tout en annihilant ses sources d'inquiétude, la présence d'un moteur à combustion rassurant en effet les utilisateurs.

Un statut fiscal avantageux

On l'aura compris, les véhicules qui reposent sur la technologie plug-in hybride offrent le meilleur des deux mondes. Celui de l'électrique et celui du moteur à combustion. Et ils concourent également à préserver la planète avec une diminution des émissions de C02.

De plus, les voitures plug-in hybrides jouissent d'un statut fiscal très avantageux. Au Grand-Duché du Luxembourg, les futurs acquéreurs d'un véhicule hybride dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 50 g/km peuvent bénéficier d'une prime de 2 500 euros!

Alors n'hésitez pas à franchir les portes des concessions Kia pour y découvrir de nouveaux modèles à la technologie plug-in hybride que vous adopterez aussitôt: Kia Ceed sportswagon plug-in hybride, la Kia Niro plug-in hybride, la Kia Xceed plug-in hybride... Des véhicules écologiques qui allient le confort d'une conduite combinant l'électrique et le moteur à combustion, dotés d'une technologie de haut niveau et de systèmes de sécurité de pointe.