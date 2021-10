Crédit immo: comment préparer mon dossier?

Les critères pour accepter votre demande de crédit et fixer le taux peuvent varier d’une banque à l’autre, mais il en est trois qui sont partagés par la majorité: le montant de l’apport personnel, le taux d’endettement et le reste à vivre.

Le montant de votre apport personnel

L’apport personnel est le montant des fonds propres que vous utiliserez pour financer votre achat immobilier. Il existe des règles valables pour l’ensemble des banques concernant l’apport personnel. On peut les résumer comme suit. Le rapport entre le montant emprunté et la valeur du bien à la signature du crédit ne peut pas dépasser les 80% et votre apport personnel doit être au moins de 20%.

Il existe néanmoins des adaptations en fonction de votre situation. Si vous devenez propriétaire pour la première fois, jusqu’à 100% du montant du bien visé pourrait vous être accordé, pour autant que vous disposiez des ressources nécessaires pour payer les mensualités. Néanmoins, votre financement aura toujours plus de chance d’être accepté si vous présentez un apport personnel.

Votre capacité d’endettement

Le calcul de votre taux d’endettement consiste à comparer vos charges à vos revenus afin d’évaluer le pourcentage des ressources consacré au paiement des dépenses récurrentes. Généralement, quand les charges dépassent un tiers des ressources mensuelles, le risque de surendettement augmente fortement. Si votre taux est trop élevé, vous pouvez rallonger la durée du crédit. Il vous coûtera plus cher dans la durée, mais votre demande de crédit a plus de chances d’être acceptée.

Votre reste à vivre

Le reste à vivre correspond à la somme qui reste à votre disposition une fois toutes vos charges payées. Il permet de déterminer ce qu’il vous reste pour vous permettre de vivre normalement et d’assurer des dépenses incompressibles comme l’alimentation ou les transports. Le calcul de votre reste à vivre va dépendre de la situation de votre foyer, de votre statut en matière immobilière, de votre situation professionnelle et de vos revenus présents ou à venir.

Une demande de crédit 100% en ligne

Pour pouvoir analyser votre demande, la banque a besoin d’informations qui permettent de vérifier si vous respectez les trois critères décrits ci-dessus. Plus votre dossier sera complet, clair et transparent, plus vous augmentez vos chances d’avoir une réponse rapide et favorable.

Sur ing.lu/immo vous pouvez:

- Connaître votre capacité d’emprunt

- Simuler votre crédit pour avoir une idée de vos mensualités

- Demander votre crédit en ligne en téléchargeant directement toutes les pièces justificatives

Vous gagnez ainsi un temps précieux. Un atout non négligeable quand on sait que vous ne disposez que de 4 à 6 semaines – c’est le délai moyen des compromis de vente – pour trouver un financement!

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter nos pages dédiées au crédit immo. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec un de nos experts en immobilier.