Delhaize, un véritable partenaire alimentaire

Le soleil a pointé le bout de son nez et ses rayons irradient votre table dressée dans le jardin. Il est temps de prendre place sur votre chaise et de savourer l’indispensable repas concocté avec les produits Delhaize! Alors que les beaux jours sont de retour et donnent le coup d’envoi de la nouvelle saison des barbecues et des pique-niques, Delhaize s’est engagé à promouvoir une alimentation plus équilibrée auprès de ses clients, avec une sélection de produits en parfaite harmonie avec la période estivale.

«Il n’est pas toujours aisé de démêler le vrai du faux sur ce qu’est une alimentation équilibrée. Mais nous pensons pouvoir jouer un rôle crucial sur ce plan en prenant des initiatives pour aider les consommateurs à effectuer des choix plus sains. Notre engagement est symbolisé par la devise «Richteg gutt Liewen», «Du côté de la vraie vie», explique-t-on chez Delhaize.

Nouveaux produits, nouvelles recettes

Delhaize souhaite inspirer ses clients au quotidien avec de nouveaux produits, recettes ou associations. Sur le site Delhaize.lu, les consommateurs disposeront de toutes les informations, conseils et recettes sous l’onglet Bien Manger. L’occasion de retrouver également les quatre domaines qui constituent les piliers de la marque: consommation locale, innovations, bio et fraîcheur, mais aussi les recettes et conseils du chef Thomas Murer, ambassadeur de la marque Delhaize depuis mai 2017.