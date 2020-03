Impôts: plus jamais payer d’avances

Les contribuables mariés sont d’office imposés collectivement en classe d’impôt 2: un conjoint étant imposé suivant le barème d’impôt réel et l’autre conjoint étant imposé à 15%. Cette imposition à 15% se retrouve pourtant généralement bien en dessous du barème d’impôt réel et un recalcul de l’impôt à la fin de l’année force nombreux contribuables à payer des avances trimestrielles.

Depuis l’introduction de l’imposition individuelle au 1er janvier 2018, les couples mariés maintiennent leur imposition d’office en classe d’impôt 2, mais peuvent toutefois opter pour une individualisation fiscale avec réallocation de revenus. En faisant ainsi, un taux d’imposition en classe d’impôt 1 est déterminé en fonction de la situation globale du ménage et celui-ci est inscrit sur les fiches de retenue d’impôt de chacun des conjoints.

Formulaire mis à disposition

En faisant ainsi, le taux inférieur de 15% est aboli et le montant réel des impôts dus en classe d’impôts 1 est directement retenu des salaires ou pensions mensuels. En payant ainsi les impôts dus directement pendant l’année fiscale en cours avec chaque salaire ou pension, les avances trimestrielles deviennent obsolètes.

Les contribuables mariés ayant opté pour l’imposition individuelle sont par la suite obligés de remettre une déclaration d’impôt afin de faire valoir les abattements et déductions fiscales. Si vous désirez changer votre mode d’imposition pour l’année d’imposition 2020, vous devez exprimer votre choix en utilisant le formulaire 166 mis à disposition par l’Administration des contributions directes (ACD). Une décision quant au mode d’imposition reste pourtant réversible.

Mais quel mode d’imposition est donc plus favorable pour votre situation personnelle? L’imposition collective en classe d’impôt 2 ou l’imposition individuelle en classe d’impôt 1? Le LCGB propose à ses membres une simulation, afin de déterminer quelle méthode d’imposition est plus avantageuse selon la situation personnelle. Le LCGB offre également de l’aide et de l’assistance pour l’établissement de la déclaration d’impôt et pour la demande d’un changement du mode d’imposition.

https://lcgb.lu/assistance-en-vie-privee/services-fiscaux-du-lcgb