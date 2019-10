La Brasserie & Les Comptoirs du Goût

La Brasserie Découvrez un véritable restaurant au cœur de votre lifestore.

Nos produits frais vous font envie ? Vous pouvez goûter avant d’acheter ! Nos chefs vous proposent chaque mois une nouvelle carte inspirée par les produits de la Grande Région et la saison. Bar à viandes, Comptoir de la mer, Bar à tapas : il y en a pour tous les goûts et vous pouvez déguster selon vos envies des produits de qualité sélectionnés spécialement par nos experts.

Vous n’avez pas le temps de vous asseoir ? Retrouvez nos plats à emporter au coin traiteur avec de délicieux repas pour déjeuner ou dîner. Et ce n'est pas tout ! Nous avons aussi pensé à vos événements, pour lesquels vous aurez la possibilité de privatiser le restaurant. Nos équipes vous réservent encore de belles surprises, en vous invitant à découvrir très prochainement nos masterclass cuisine ! Venez vite découvrir la Brasserie dans votre magasin Auchan Cloche d'Or.

Les Comptoirs du Goût Votre nouveau Foodcourt qui va pimenter vos pauses dej’ !

Plus besoin de choisir votre restaurant, cet endroit convivial au cœur d’Auchan Cloche d’Or ravira toutes les papilles. L’art y est mis à l'honneur notamment par la présence d’une fresque murale réalisée entièrement par un jeune artiste local plein de talents.

Pour commencer au mieux votre journée, venez découvrir notre coin gourmand qui saura dynamiser votre matinée avec de délicieuses pâtisseries.

Pour vos pauses dej’, nous vous proposons une cuisine saine, des saveurs asiatiques, une pizza traditionnelle napolitaine cuite au feu de bois, des pâtes fraîches maison préparées à votre convenance, des hamburgers de qualité, des kebabs et une grande variété de sandwichs avec pains Bio.

Élu deux fois premier au concours des Trois Frontières, champion du Monde pour le Luxembourg, notre pizzaïolo Giovanni Palumbo représente à merveille cette envie des “Comptoirs du goût” d’exceller dans des gastronomies les plus variées. Et sachez que notre pâte est faite à base de farine manitoba de qualité prémium et est levée minimum 48h voir 72h pour assurer une meilleure digestion.

L’après-midi, laissez-vous tenter par une belle sélection de pâtisseries maison, des crêpes, des gaufres et des glaces locales. Craquez pour les douceurs préparées par notre chocolatier luxembourgeois Genaveh. Détendez-vous autour d’un vaste choix de cafés ou de thés du Palais des Thés et de bières locales Simon ou Bofferding.

Nous avons opté pour une démarche écoresponsable en limitant les plastiques avec des emballages respectueux de l’environnement. Nos couverts sont biodégradables et le plastique utilisé est issu de produits 100% recyclés. En parallèle, nous allons mettre en place les ECO-BOX pour réduire les déchets et l'empreinte carbone.

