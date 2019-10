Grande dégustation d’automne 2019 Vinissimo

Lors de cet événement, Vinissimo présentera plus de 50 domaines parmi les plus renommés des régions du Nord, des Alpes et du centre de l’Italie. De nombreux viticulteurs seront sur place afin de faire déguster plus de 250 vins, avec entre autres exclusivités cette année, le domaine Speri en Venetie et le domaine Colterenzio (Lafóa) dans le Sud Tirol.

Les régions du Centre, des Alpes et du Nord de l’Italie offrent une très grande diversité de cépages autochtones issus de terroirs uniques et de microclimats très différents d’une région à l’autre.

Vous aurez la possibilité de déguster les meilleurs vins de ces régions et notamment les grands crus de Barolo, Barbaresco, Amarone della Valpolicella et autres grandes appellation. Les grands crus des millésimes exceptionnels 2015 et 2016 seront à l’honneur. Avis aux amateurs de très grands vins de garde!

La liste complète des domaines présentés est disponible sur simple demande à info@vinissimo.lu. La dégustation est accompagnée comme toujours d’une sélection de charcuteries et fromages de notre épicerie fine.

Entrée gratuite. Parking gratuit sur place.

Grande dégustation d'automne 2019, du 10 au 12 octobre 2019

jeudi et vendredi, de 16h à 21h

samedi, de 10h à 18h