Ces petites notes qui changent tout

Une offre mobile proposant de «l’illimité» vous semble alléchante? Méfiez-vous des petits caractères en bas de page. Même si le terme «FUP» ne vous parle pas, ce dernier aura un impact sur votre débit Internet. La «Fair Usage Policy» est un système qui diminue automatiquement la vitesse de connexion au-delà d’un certain volume consommé. Concrètement, dans certains forfaits «illimités», après avoir consommé 24GB ou 50GB de data par exemple, votre débit Internet mobile pourrait être carrément divisé par 100.

Vous vouliez de l’illimité pour ne plus vous soucier de votre consommation, pour éviter le hors forfait et vous sentir libre mais finalement vous êtes bridé. C’est dommage!

Au Luxembourg, le trafic Internet mobile enregistre un taux de croissance annuel de l’ordre de 30%. Selon l’ILR, ce sont près de 2 millions de GB qui ont été consommés chaque mois sur les réseaux mobiles au Luxembourg en 2017. Pas étonnant donc que les opérateurs lancent des offres data illimitées. Encore faut-il qu’elles ne soient pas bridées.

C’est pourquoi POST propose désormais de l’illimité sur ses forfaits SCOUBIDO XL et MAXI. Depuis le 1er avril 2019, les clients SCOUBIDO peuvent appeler et envoyer des SMS de façon illimitée en national et en Europe mais également surfer sur Internet en illimité au Luxembourg sans aucune restriction ni baisse de vitesse.

Pas de bridage, pas de mauvaise surprise. En effet, peu importe le volume consommé par les clients, le débit Internet ne sera pas réduit. Même après avoir utilisé 50GB, les abonnés SCOUBIDO pourront toujours télécharger et visionner leurs films préférés à pleine vitesse.

Pour revoir tous les épisodes des 7 saisons de «Game Of Thrones» par exemple, il faut un peu plus de 100 heures. 100 heures de streaming peuvent consommer jusqu’à 100GB. Avec l’illimité de POST, vous pouvez ainsi regarder à pleine vitesse tous les épisodes avant la sortie de la saison 8! Les clients sont libres de consommer comme ils veulent, quand ils veulent et ce, sans surveiller leur consommation à chaque instant. Les forfaits SCOUBIDO dépassent vraiment les limites! Et pas qu’un peu…