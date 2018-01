Trophéco, valorisez vos produits !

Il reste 3 semaines aux entreprises intéressées, producteurs ou importateurs, pour participer gratuitement à la seconde édition de Trophéco, le prix de l’emballage écoresponsable. En effet, les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2018 sur le site www.tropheco.lu.

Les emballages pris en compte sont les emballages mis sur le marché luxembourgeois, c’est-à-dire les emballages se trouvant déjà sur le marché luxembourgeois ou bien ceux qui seront mis sur le marché luxembourgeois avant le 31 janvier 2018. Les trois catégories suivantes ont été définies : la réduction du poids/volume, l’origine des matériaux et la fin de vie.

Remise des prix le 24 avril

Les dossiers soumis seront évalués par un nouveau jury d’experts issu des secteurs privé, public et scientifique et composé de représentants des consommateurs. En font partie : Sylvie Fasbinder, membre de la direction de la clc, Nico Hoffmann, président de l’ULC, Anne Majerus, conseillère technique et économique à la Chambre des Métiers, Joseph Rodesch, médiateur scientifique au Fonds National de la Recherche Luxembourg, Robert Schmit, directeur de l’Administration de l'environnement, Marc Wagener, directeur des Affaires économiques à la Chambre de Commerce ainsi que Steff Schaeler, associé-gérant au sein du bureau d’études ECO-Conseil s.à r.l.

Les lauréats 2018 seront dévoilés à l’occasion d’une cérémonie de remise des prix qui se déroulera le 24 avril 2018. En remportant le concours Trophéco, les entreprises bénéficieront d’un label reconnaissable et apposable sur tous leurs supports de communication, d’un visuel-clé valorisant de leur produit visant à promouvoir la marque et l’emballage ainsi que d’une campagne de promotion des gagnants auprès du grand public.

Plus d’informations sur www.tropheco.lu