Une présentation de mode au Mudam

Un mois après la fin des Lux Fashion Days, le design est à nouveau sur le devant de la scène au Luxembourg – au Mudam tout du moins! Depuis le 30 octobre, l’exposition mirror mirror: cultural reflections in fashion présente les œuvres de neufs créateurs de mode, originaires d’Europe et d’Asie. En proposant cette programmation axée sur la mode, le musée d’Art moderne démontre une fois de plus sa volonté de mise en lumière de toutes les disciplines artistiques et son ouverture au monde.

Les pièces présentées font partie du fond existant du musée mais n’avaient pour la plupart encore jamais été montrées au public! Cette présentation donne ainsi un aperçu de la diversité des champs artistiques couverts par la politique d’acquisition du Mudam depuis ses débuts. C’est en effet dès les années 90 qu'ont lieu les premières acquisitions d'œuvres, dans la perspective de la création du musée en 2006.

Ce sont justement les années 2000 qui sont au cœur de cette exposition. Au travers de leurs créations, les artistes présentés reflètent les changements exceptionnels à l'œuvre durant cette période charnière. Des phénomènes aujourd’hui courants qui émergent alors sont au cœur de leur travail, comme la remise en cause des stéréotypes de genre, l’accélération de la mondialisation ou l’expansion d’Internet et le développement du numérique.

Deux experts basés au Luxembourg

À l’origine de cette présentation, deux experts basés au Luxembourg: la commissaire d’exposition Sarah Zigrand, consultante indépendante en stylisme, travaille aux quatre coins de l’Europe mais son atelier est au Luxembourg. Elle connaît le monde de la mode sur le bout des doigts, ayant elle-même été responsable chaussures pour Stella McCartney, Céline ou Dries Van Noten!

Et c’est le designer luxembourgeois Georges Zigrand qui s’est occupé de la scénographie. Après avoir travaillé pendant dix ans à Londres, dans un cabinet de design, il est revenu au pays en 2007 pour monter son propre studio. Vous pouvez aller découvrir le travail de ce duo de choc jusqu’au 18 avril 2022 au Mudam!

Vous trouverez plus d'informations sur le site du Mudam et vous pouvez inscrire vos enfants aux ateliers «Fashion Redefined».