Deux cafés glacés Nespresso pour une balade australienne

Avec ses deux nouveaux cafés glacés en édition limitée, Nespresso vous invite au voyage sur la côte australienne. Imaginez des eaux d'un bleu azur et un soleil à son zénith. Ses rayons vous caressent délicatement la peau. Vous êtes installés confortablement sur un transat, les orteils en éventail. Vous voilà bercé par le bruit des vagues qui vont et viennent et les murmures de l’océan.

Ça y est, vous y êtes? Il vous manque juste ce petit détail qui fera de cette belle journée d’été un moment délicieux et exquis: un café glacé Nespresso, désaltérant et source d'un bonheur intense. Ce paysage idyllique d'été australien a directement inspiré Nespresso pour proposer sa dernière offre de cafés glacés: Nespresso Over Ice.

Voyage savoureux et rafraîchissant

Cette fois, les experts ont créé deux nouveaux cafés qui se marient harmonieusement en version glacée et vous transportent sur la côte australienne pour un voyage rafraîchissant et savoureux. Laissez-vous tenter par le Long Black Over Ice, une combinaison de cafés d'Amérique du Sud et d'Afrique de l'Est, connus pour leurs arômes frais, fruités et floraux, légèrement torréfiés pour conserver leurs arômes éclatants. Après avoir mis la glace et l'eau gazeuse, extrayez votre café pour donner naissance à un café glacé corsé à l'acidité vive et ô combien désaltérant.

Les plus gourmands se tourneront vers le Flat White Over Ice, mélange de cafés torréfiés aux notes épicées. Versez le lait sur la glace et terminez par le café pour obtenir une texture onctueuse et crémeuse aux arômes riches et au final intense et corsé. Et pour l’effet de surprise, versez un soupçon de sirop de noix de coco avec le Long Black Over Ice ou une touche de sirop de caramel avec le Flat White Over ice. Même en version glacée, ces arômes se développent subtilement et vous permettent de retrouver toutes leurs richesses et leurs goûts.

Essayez les recettes de café glacé Nespresso

Long Black Over Ice •4 glaçons •120 ml d’eau gazeuse •1 x capsule de café Nespresso Long Black Over Ice •Facultatif: 10 ml de sirop de noix de coco

Flat White Over Ice •4 glaçons •120 ml de lait •1 x capsule de café Nespresso Flat White Over Ice •Facultatif: 10 ml de sirop de caramel

Pour le summum de la fraîcheur australienne cet été, optez pour les cafés Nespresso Long Black Over Ice et Flat White Over Ice en Édition Limitée. Ils sont disponibles dans les Boutiques Nespresso ainsi qu’auprès des centres de service clientèle Nespresso et en ligne à l’adresse suivante: www.nespresso.com. Prix de vente: 4,70 euros par étui de dix capsules.