Des offres exceptionnelles pour bien débuter l'année

Les fêtes de fin d’année sont finies mais Orange Luxembourg a décidé de jouer les prolongations! Jusqu’au 30 janvier, l’opérateur propose des soldes allant jusqu’à -30% sur une sélection de smartphones et d’accessoires high-tech, avec ou sans abonnement. De quoi vous faire débuter l’année avec le sourire!

La crème de la crème des smartphones à mini prix

Vous êtes à la recherche d’un smartphone dernier cri mais vous ne voulez pas faire exploser votre budget? C’est possible!

Profitez par exemple du Samsung Galaxy Z Fold2 au prix de 1 049,30 euros au lieu de 1 499 euros sans abonnement jusqu’au 30 janvier. Avec le smartphone pliable et révolutionnaire de Samsung, vous pourrez notamment profiter du réseau 5G, déjà disponible au Luxembourg avec Orange. Le smartphone est également disponible à 399 euros en caisse avec l’abonnement BeUnlimited (+27 euros/mois).

En profitant de la promotion sur le Samsung Galaxy S20 Fan Edition, vous ne débourserez pas le moindre euro en caisse. Le smartphone, lui aussi compatible 5G, vous est en effet proposé à 0 euro en souscrivant un abonnement à BeUnlimited (+19 euros/mois). Vous profitez ainsi d’une réduction de 143 euros sur l’achat de votre appareil!

Vous êtes plutôt team Apple? Dans ce cas, Orange Luxembourg vous propose une offre à ne pas manquer sur l’iPhone 12 Pro Max 256 GB. La version XXL de l’iPhone 12 Pro, compatible lui aussi avec la 5G, est proposée au prix de 249 euros en caisse avec un abonnement BeUnlimited (+28 euros/mois). Sans abonnement, l’iPhone 12 Pro Max est affiché au prix de 1 279 euros. En profitant de cette offre exceptionnelle, vous bénéficiez d’une réduction de 358 euros! Alors, qu’attendez-vous?

Le forfait sans engagement BeUnlimited, c’est la liberté

En souscrivant au forfait BeUnlimited d’Orange, vous profitez d’un forfait illimité en national sur les appels, les SMS et la data. Vous voyagez souvent? Pas d’inquiétude, avec BeUnlimited, vous bénéficiez de 27 GB de data gratuits partout en Europe!

Disponible à 39 euros/mois, l’abonnement BeUnlimited est garanti sans engagement, c’est-à-dire que vous pouvez changer de forfait à tout moment et sans dépenser le moindre centime d’euro.

Des accessoires high-tech à prix imbattables

Vous souhaitez gâter l’un de vos proches ou vous faire plaisir avec une nouvelle console de jeu ou une montre connectée? Jusqu’au 30 janvier, Orange Luxembourg vous propose des soldes sur une sélection d’accessoires.

La Xbox Series S, la console la plus compacte, la plus élégante et entièrement numérique de Microsoft vous est proposée à -30 %, soit au prix de 209,30 euros à la place de 299 euros, jusqu’au 30 janvier. La console next gen dotée des technologiques graphiques et audio les plus avancées du marché est également disponible à 0 euro en caisse avec un forfait Orange au choix (+ 8 euros/mois).

Profitez également d’une super affaire à l’achat de la Samsung Galaxy Watch Active 2 40mm. Fine et légère, la montre connectée de Samsung vous permet d’avoir accès rapidement à toutes les informations dont vous avez besoin. Avec son écran super AMOLED sans bords, la Galaxy Watch Active 2 vous est proposée au prix de 139,30 euros au lieu de 199 euros.

Pour bénéficier de ces offres exceptionnelles, rendez-vous dans le shop Orange le plus proche de chez vous. Ou commandez directement sur la boutique en ligne et faites-vous livrer chez vous ou en shop grâce au service de click & collect.

Découvrez l’ensemble des soldes Orange.