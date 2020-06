5 bonnes raisons de regrouper vos contrats télécom

1. Vous faites des économies

Premier atout et non des moindres: regrouper tous vos contrats de télécommunication auprès d’un même opérateur permet de réaliser des économies importantes. Bien souvent, les opérateurs proposent des tarifs préférentiels sur ces formules «tout-en-un». Au final, vous payez donc moins cher que si vous cumuliez des abonnements isolés auprès de différents fournisseurs.

Au Luxembourg, Orange propose des offres packagées. À titre d’exemple, un abonnement regroupant un forfait mobile illimité et l’accès à la fibre en illimité vous coûtera seulement 69 euros/mois. Si vous souhaitez ajouter un second forfait mobile, pour votre partenaire ou votre enfant par exemple, le montant est de 99 euros/mois. Si vous préférez intégrer un abonnement TV avec plus de 100 chaines ainsi qu’une ligne téléphonique à votre package, vous ne débourserez que 94 euros/mois.

Pour évaluer correctement le montant que vous pourriez économiser en réunissant vos contrats, pensez à prendre en compte tous leurs détails et à comparer ce qui est comparable: les abonnements intègrent-ils la même vitesse Internet, quel est le nombre de GB compris dans les forfaits mobiles, etc.?

2. Vous profitez d’avantages supplémentaires

Au-delà d’un prix plus attractif comparativement à des forfaits «nus», regrouper vos abonnements auprès d’un même opérateur vous permet de bénéficier d’avantages spécifiques proposés par l’opérateur.

Chez Orange par exemple, afin de vous permettre de disposer d’une connexion Internet entre la signature du contrat et l'installation définitive, une Airbox 4G vous est fournie gratuitement avec 50 GB d'Internet mobile par mois pendant deux mois.

3. Votre budget télécom est fixe

Certains opérateurs proposent, sur les abonnements isolés, des tarifs préférentiels durant les trois ou six premiers mois, mais qui grimpent une fois cette période terminée. Sur le moyen et long terme, de telles offres ne se révèlent donc pas financièrement attractives. Avec une solution packagée telle que celle d’Orange, le prix ne change pas. Vous savez exactement ce que vous dépensez chaque mois pour vos différents abonnements télécom.

4. Vous n’avez qu’un point de contact

Choisir une formule «tout en un», c’est aussi vous faciliter la vie:



• l’installation de la fibre, de votre ligne téléphonique et de votre télévision se fait en une seule fois;



• vous ne disposez que d’un compte client pour tous vos contrats;



• en cas de problème éventuel, vous ne devez vous adresser qu’à un opérateur.



De plus, vous ne payez les frais d’installation et d’activation qu’une seule fois. Encore des économies à la clé!

5. Votre facture aussi est regroupée

Vous en avez marre de la paperasse? Avec une offre comprenant mobile, fibre, et éventuellement TV et ligne fixe, vous ne recevez qu’une facture incluant tous ces services.

Envie de regrouper vos abonnements télécom et de vous simplifier la vie? Découvrez l’offre packagée d’Orange adaptée à vos besoins: Love Essential Unlimited, Love Essential Duo, Love Family Unlimited.