«Salon du Goût et des Saveurs d’Italie»

Cet évènement exceptionnel dédié aux spécialités culinaires et gastronomiques d’Italie aura lieu du vendredi 3 au dimanche 5 mai, de 10h à 19h (dimanche de 10h à 18h).

Plus d’infos sur www.vinissimo.lu

facebook /vinissimoluxembourg

Entrée et parking gratuit.



VINISSIMO

1 boulevard F.W Raiffeisen

L-2411 Luxembourg

Tel. +352525210500



De nombreux producteurs et artisans venant de toute l’Italie vous feront partager leur passion et vous feront déguster une sélection unique et exclusive de leurs produits: Parmigiano Reggiano & fromages affinés, charcuteries fines, pâtes artisanales & risotto, spécialités de la mer, spécialités à la truffe, porchetta, viandes 100% italiennes, huile d’olive, sotto’olio & antipasti, conserves & tomates de la côte amalfitaine…Côté gourmandises, vous retrouvez également des pâtisseries fines, nougat, biscuiterie, thé, glaces italiennes, ainsi que des boissons sans alcool & bières artisanales et beaucoup d’autres produits... Laissez-vous surprendre!

Lors de cet évènement, les producteurs feront de nombreux «Show cooking» en continu. Un bar à cocktails et un «Birra bus» vous proposeront des boissons estivales et festives pour votre plus grand plaisir… sans oublier la présence d’un food truck made in Italy…

Trois événements exceptionnels en marge de Gustissimo

En complément de cet événement, le restaurant Divino vous proposera trois événements exceptionnels. Le vendredi soir, un menu « accord Mets et Vins » exclusif vous sera proposé à 110 euros vins inclus, où les crus italiens seront sélectionnés par Yohan Nguyen, Meilleur Sommelier de Luxembourg. Attention les places sont limitées, réservations indispensables sur info@divino.lu. Nouveautés 2019: le samedi soir, ce sera «Pizza Night» et dimanche midi «Barbecue Géant» !