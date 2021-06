Sang Noir débarque et joue la différence

Sang Noir, c'est le sang qui nous unit et le noir de la différence, de l’élégance. La couleur qui met les autres en valeur», insiste Stéphane Tihal, un fondateur soucieux du moindre détail. Avec son logo en forme de goutte de sang, englobant les lettres du mot, la marque lifestyle débarque en force. Luxembourgeoise, mais aussi teintée de voyages.

Quand les cultures se mélangent

Le Français Stéphane Tihal, fondateur de Sang Noir, n'a que 35 ans mais a déjà plusieurs vies. Entre une formation de droit à Paris, une carrière de boxeur qui l'a conduit en Thaïlande et surtout cinq années passées à Séoul, en Corée du Sud, le pays d'origine de sa femme. Là, jusqu'en 2019, il a affûté son goût de l'esthétique et de l'entreprise. Avant de construire son rêve au Luxembourg.

Sa gamme est unisexe et plurielle. Entre textile et cosmétiques. Un «mix» très commun en Asie, souligne Stéphane Tihal, qui a vécu en Corée du Sud, par amour, et y a puisé une partie de l'âme de sa marque. Avec comme trait d'union, «un savoir-faire, le goût de l'art, du design et une qualité haut de gamme». Dans le choix de chaque ingrédient, des fibres aux parfums, jusqu'au packaging.

Du luxe, mais qui en refuse les codes, joue la différence, se démarque avec sa culture à mi-chemin entre l’Europe et l'Asie. «Un pays qui, par sa capacité d'innovation, a 20 ans d’avance», insiste Stéphane Tihal. Côté pile, Sang Noir livre une gamme de cosmétiques pensée comme une routine quotidienne (lire ci-dessous). Des produits choisis pour respecter l’environnement et certaines valeurs. Certifiés bio, végane, Clean, pour des produits plus naturels, Reef friendly (respectueux des récifs). Et l'engagement de donner 1 % du chiffre d’affaires de l'entreprise à des associations qui préservent la planète.

Côté face, la marque bouscule et s'affranchit des saisons, avec ses sweats à capuche «oversized» qui font revivre Léonard de Vinci et Picasso comme des figures du crime, tels Vincent Gigante ou Lucky Luciano. Des modèles renouvelés pour rester rares. L'esprit Sang Noir.

sangnoir.com

Un rituel beauté quotidien

Pour ses cosmétiques, Sang Noir puise son inspiration en Asie. «Là-bas, on respecte une routine matin et soir, mais on est à l'écoute de sa peau, traitée selon son état», note Stéphane Tihal. En deux ans et demi, lui et son équipe ont développé une gamme à base de thé vert, complémentaire, préventive et respectueuse de la nature. Selon la technique de la superposition des couches ou layering: chaque geste venant équilibrer le précédent et préparer le suivant.

En débutant par l'huile moussante, qui démaquille ou nettoie, avant d'éliminer les impuretés grâce à une éponge en fibre naturelle de l'île coréenne de Jeju. Le rituel se poursuit par la lotion tonique qui prépare la peau, le sérum, léger, complétera l’action de la crème hydratante. Sans oublier le contour des yeux pour lutter contre les premières rides, et l'huile, qui vient se mêler à la crème le matin et la fixer le soir. Un gel nettoyant, une crème hydratante et des vernis feront revivre vos mains.

Luxembourg, port d'attache

Si ses ambitions sont internationales, Sang Noir est «une entreprise luxembourgeoise et fière de l'être», insiste Stéphane Tihal. Les couleurs du drapeau du Grand-Duché trônent même sur les casquettes de la marque. La recherche et l'élaboration des cosmétiques se font entre le Luxembourg et l'usine sud-coréenne. L'objectif: profiter de cette aventure pour faire mieux connaître le Luxembourg dans le monde de la mode, en particulier sur le marché asiatique.