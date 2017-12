Toute la gamme DS 7 Crossback est disponible

Le jury des Awards de l'Innovation Auto Moto vient d'attribuer le trophée de la voiture de l'année au DS 7 Crossback, le premier SUV de DS Automobiles, qui avait été présenté au salon de Genève le 28 février dernier. Une belle consécration pour la marque française qui va de pair avec une autre excellente nouvelle. En effet, après une édition de lancement baptisée La Première, qu'il était possible de réserver en ligne depuis mars et ce jusqu'au 31 décembre, c'est désormais l'ensemble de la gamme DS 7 Crossback qui est enfin à la commande avec des tarifs variant selon la gamme de 31 200 à 48 900 euros.

Pour ce SUV, le luxe, l'élégance et le raffinement sont les maîtres-mots. Cinq univers différents seront proposés. Cinq Inspirations baptisées Bastille, Rivoli, Faubourg, Opéra et Inspiration Performance Line qui sauront séduire les plus exigeants et auxquelles chaque propriétaire pourra s'identifier.

Un moteur hybride de 300 CV en 2019

Le DS 7 Crossback offrira cinq motorisations thermiques et lancera une nouvelle boîte de vitesse automatique de dernière génération à huit rapport (EAT8): trois moteurs essence de 130, 180 et 225 CV et deux moteurs diesel de 130 et 180 CV. Dès le printemps 2019, un DS 7 Crossback pourvu d'un moteur hybride essence rechargeable de 300 CV et de quatre roues motrices sera disponible. Un moteur qui combine un bloc essence de 200 CV et deux moteurs électriques de 80 KW chacun couplé à une batterie de 90 KW. Ainsi équipé, le DS 7 Crossback procure un plaisir de conduite amplifié et de la sérénité dynamique.

Concentré d'innovations et de technologies, le DS7 Crossback ouvre la voie à la conduite autonome (DS Connected Pilot), permet le stationnement automatique (DS Park Pilot), détecte les signes d'inattention et de fatigue (DS Driver Attention Assist), offre une visibilité accrue en conduite de nuit jusqu'à 100 mètres (DS Night Vision). De plus, en digne héritière de ses ancêtres, le DS 7 propose la suspension du 21e siècle (DS Active Scan Suspension), un système actif qui détecte et anticipe les imperfections de la route par pilotage continu des amortisseurs.

Programme «Only You»

Dès janvier 2018, les clients, prospects et curieux pourront découvrir et acheter le DS 7 crossback dans les 400 DS Stores et DS Salons en Europe, ainsi qu'au DS World Paris. Mais DS Automobiles va encore plus loin pour mettre le client au centre de sa démarche au travers de son programme «Only You». Il s'agit d'un service exclusif qui proposera dans le courant de l'année 2018 un bouquet de services personnalisés et adaptés à chacun de vos besoins.