Un afterwork à Cloche d’Or? Bières ou vins?

Dans la Cave à vins, retrouvez des grands crus composées d’environ 130 références de vins exceptionnels et uniques sur le pays ainsi que 70 alcools fins.

Un large choix de vins luxembourgeois et de producteurs locaux et de la Grande région mettant en valeur le terroir mais aussi des vins bio et vegan, mais aussi des vins du monde.

Leurs conseillers expérimentés sont là pour vous aiguiller dans vos choix notamment Fabrice, passionné par le vin depuis sa plus tendre enfance. Diplômé en œnologie, professeur auprès d'écoles de sommellerie, juré international et formateur accrédité de l'École du Vin de Bordeaux, il navigue dans le monde du vin depuis plus de 15 ans. Son réseau s'est tissé au fil des rencontres et des dégustations au milieu des vignes. Proposer des raretés, des exclusivités, des vins de plaisir sont des priorités de tous les jours.

Ne manquez pas le bar à vin et sa wine tower composée de 300 bouteilles et 50 références, nouveau lieu de vie pour venir se restaurer grâce à une offre de planches apéro et passer du temps entre amis ou entre collègues. Incontournable pour vos afterwork !

Et jusqu’en fin d’année tous les vendredis et samedis profitez de dégustations gratuites en présence de nos producteurs.

En matière de bières, le Luxembourg n’a pas à rougir face aux autres pays. Pour les amateurs de bières, l’Atelier des Brasseurs vous propose plusieurs bières locales, notamment les incontournables Battin, Bofferding et Simon.

Suite à une rencontre avec Mathias Lentz, président de la CBBL (Confédération des Brasseries et des Brasseurs Luxembourgeois), l’Atelier des Brasseurs a développé des partenariats avec d’autres brasseurs locaux tels que Stuff Brauerei, Bare Brewing, Echternacher, Clausen et Fox.

En collaboration Auchan, la Brasserie Simon et le Lycée des Arts et Métiers ont créé une bière nommée “The Fabulous Lady Simone”. Ce nom et cette étiquette ont été choisis en hommage aux femmes qui brassaient à l’origine les bières. L’étiquette, imaginée par les étudiants des Arts et Métiers reflète les notes fruitées, florales et amères du Pale Ale avec la présence d’agrumes en arrière-plan. Attention à ne pas se méprendre, ce n’est pas une bière fruitée mais bien une bière avec des notes d’agrumes.

En matière d’innovation et écologie, le Lifestore propose une bière pression en vrac grâce à la startup Jean Bouteille.

