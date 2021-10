Une assistance pour profiter du numérique

Garantir à chacun l’accès au numérique ne passe pas seulement par la mise à disposition d’un réseau fixe et mobile de qualité. Il s’agit également de soutenir l’adoption de terminaux digitaux - smartphones, tablettes, ordinateurs… - en accompagnant leur bonne utilisation.

Pour une fraction importante de la population - notamment les personnes les plus âgées -, la manipulation d’outils numériques ne va en effet pas de soi. Nombreux sont ainsi les utilisateurs à se retrouver confrontés à des problèmes leur paraissant insolubles: difficulté à transférer des données d’une carte SIM ou d’un appareil à un autre, soucis de connexion liés à la perte d’un mot de passe, etc.

Offrir un soutien à chaque client

Or, dans un monde où les services digitaux se développent, il est de plus en plus rare de pouvoir compter sur l’assistance d’une personne en chair et en os lorsqu’on doit régler un problème de ce genre.

Pour permettre aux catégories de la population moins habiles avec le numérique d’utiliser le plein potentiel de ces outils, Orange Luxembourg propose donc une assistance permanente en boutique. Qu’il s’agisse d’un problème de carte SIM, de connexion à un compte, de mot de passe… les équipes d’Orange Luxembourg se tiennent à la disposition de chacun pour vous permettre de continuer à profiter pleinement de votre appareil.

11 shops, 40 collaborateurs

Pour bénéficier de ce service gratuit, il vous suffit de vous présenter dans l’une des 11 boutiques réparties sur le territoire. Inutile de prendre rendez-vous: les 40 collaborateurs de ces shops se tiennent à votre disposition tout au long de leur journée de travail pour régler tout problème lié à votre appareil.

Au-delà de cette assistance en cas de souci, les collaborateurs des boutiques Orange Luxembourg sont évidemment là pour vous conseiller sur le choix d’un abonnement, d’un smartphone ou d’un autre produit de notre gamme.

Une large gamme de produits

Malheureusement, tout le monde n’a pas la possibilité de s’offrir un smartphone dernier cri. Les appareils proposés par les marques haut de gamme s’échangent en effet contre des sommes importantes.

Dans l’optique de mettre le numérique à la disposition du plus grand nombre, Orange Luxembourg veille donc à proposer une large gamme de produits. À côté des modèles premium prisés par les utilisateurs les plus exigeants, Orange vous propose aussi des appareils moins coûteux, mais offrant un excellent rapport qualité-prix. Les formules d’abonnement étalant le prix d’achat de l’appareil sur plusieurs mois, ou la possibilité d’acquérir un smartphone reconditionné, constituent d’autres façons de permettre à chacun de s’équiper avec un smartphone performant.

Pour combiner les bénéfices écologiques et économiques, les boutiques d’Orange Luxembourg vous proposent également de récupérer votre ancien smartphone et de bénéficier d’une ristourne - allant jusqu’à 700 euros - sur votre nouvel appareil. 6 000 smartphones ont déjà été recyclés grâce à cette opération. Par ailleurs, pour soutenir le tissu associatif local, Orange Luxembourg donne, chaque année, plusieurs dizaines de smartphones à des associations luxembourgeoises.

Découvrez-en plus sur les engagements numériques d’Orange Luxembourg.