Il mène ses entretiens virtuels torse nu!

Participer à un évènement de recrutement en format virtuel est devenu un standard depuis quelques mois maintenant. Si ce nouveau format a demandé un temps d’ajustement aux recruteurs et candidats, c’est désormais une pratique courante et maîtrisée. Déjà en présentiel, les évènements de recrutement présentaient leurs lots d’anecdotes. Le format virtuel reste dans cette continuité et peut réserver son lot de surprises, qu’elles soient bonnes ou étonnantes.

C’est le constat fait par Moovijob, jobboard luxembourgeois mais aussi société spécialisée dans les évènements de recrutement au Grand-Duché. Une dizaine d’évènements virtuels ont été organisés entre fin 2020 et début 2021, avec notamment le grand salon Moovijob Day qui s’est tenu le 19 mars dernier et qui a permis plus de 7 000 visios en une seule journée.

Le format virtuel des évènements de recrutement est devenu un standard au Luxembourg!

La solution virtuelle mise en place permet aux recruteurs et aux candidats d’échanger via un système de visio qui provoque des rencontres parfois inattendues.

Ainsi, certains recruteurs luxembourgeois ont pu échanger avec un candidat qui se trouvait sur la plage de Rio de Janeiro, smartphone en main. Le candidat était très bien préparé et renseigné sur le Luxembourg et a eu la bonne idée d’amener un peu de soleil brésilien lors du dernier salon virtuel. On ignore à ce jour si cette personne a été recrutée et si elle passera son prochain été sur les plages d’Insenborn.

Le cas le plus étonnant concernait un candidat qui se présentait torse nu lors de ses visios avec les recruteurs. Quelle ne fut pas la surprise de plusieurs recruteurs en découvrant cela. La qualité du CV de cette personne a d’ailleurs tout de même éveillé l’intérêt des recruteurs qui ont toutefois coupé court aux échanges ; le savoir-être étant tout aussi important que le savoir-faire

En parallèle à ces cas exceptionnels et amusants, le format virtuel des évènements présente énormément d’avantages, aussi bien pour les entreprises que pour les candidats. La spontanéité d’un évènement présentiel se retrouve également en virtuel et permet ainsi de nombreux échanges en toute sérénité. Si cela vous tente, une soirée de recrutement luxembourgeoise dédiée aux profils de la finance et de l’informatique, se tiendra d’ailleurs le mardi 1er juin de 18h00 à 22h00. Une vingtaine d’entreprises y participeront et seraient ravies de faire votre connaissance et cela que vous soyez sur une plage brésilienne ou non, du moment que vous travaillez dans les métiers de l’informatique et de la finance.

