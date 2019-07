Comment étudier en sécurité?

La protection complète pour étudiants et apprentis

Quitter son domicile pour étudier à l’étranger est un défi. Après l’euphorie d’avoir passé les examens, une planification méticuleuse est nécessaire: faire le choix définitif de son université et des cours à suivre, trouver le bon logement, se faire de nouveaux amis dans un nouvel environnement international. S’y ajoute la gestion de la vie quotidienne: payer ses factures, gérer le ménage, régler les problèmes de connexion à Internet…

Cette nouvelle vie, somme toute excitante, doit être planifiée assez méticuleusement, afin d’éviter les mauvaises surprises liées par exemple aux finances ou au logement. LALUX a mis au point une solution d’assurances flexible qui offre aux étudiants et à leurs parents l’esprit tranquille.

Ne pas se laisser surprendre par des imprévus

En général, l’étudiant n’est pas toujours conscient des procédures propres au pays de ses études. Que faire en cas de maux dentaires soudains, de maladie ou de blessure inopinée, comment régler les factures de consultation, de médicaments voire d’hospitalisation avec des finances fragiles? Ou que faire si l’ordinateur portable, sur lequel l’étudiant est en train de rédiger son mémoire ou sa thèse rend l’âme suite au renversement d’un café sur le clavier? Comment s’en sortir si son Smartphone est volé lors d’une sortie?

Le contrat easyPROTECT Discover de LALUX est spécialement conçu pour les étudiants et apprentis de moins de 27 ans qui étudient n’importe où en Europe. La prime commence à 2,56 euros par mois avec une couverture de base pour la responsabilité civile privée, ainsi que la protection du logement contre les dégâts des eaux et du feu, le bris de glace et les dommages aux meubles. Une telle couverture est obligatoire dans certains pays avant de pouvoir louer une chambre.

Une couverture internationale complète

Des protections optionnelles peuvent être ajoutées à cette garantie de base. Celles-ci incluent une protection mondiale du matériel informatique (laptops, smartphone, …) contre le bris et le vol. Une couverture médicale supplémentaire pourrait s’avérer utile dans des pays où les régimes publics ne paient qu’une partie des coûts des soins médicaux et dentaires. Une maladie grave ou le décès de l’étudiant ou d’un parent peut nécessiter l’abandon prématuré des études. Dans ce cas, les frais de scolarité peuvent être remboursés. De même, une telle urgence entraînera des coûts de rapatriement qui sont également couvert par easyPROTECT Discover. Le package complet coûte 26 euros par mois, avec des réductions de prix pour les parents déjà clients LALUX.

Si l’étudiant a la chance de passer un semestre de ses études sur un autre continent, la couverture IT et médicale peut être étendue en dehors de l’Europe, pendant une période limitée.

Cette offre d’assurances pour étudiants et apprentis est disponible auprès de LALUX depuis 2017. C’est la première et unique solution tout-en-un au Grand-Duché.

Pour plus d’informations et une simulation de tarif, rendez-vous sur www.easydiscover.lu.