Novotel Hifi and Video show by l’Audiophile

Salon Hifi et Home Cinema de l’Audiophile au Novotel Kirchberg, les 9 et 10 novembre, de 10h à 18h. 30 ans, ça se fête!

Les marques présentes





Airtech - Arcam – ArtNovion - Astell&Kern - Audeze - Audio Analogue - Audioquest - Aurender - Bassocontinuo - Bergmann - Bluesound - Bowers & Wilkins - Campfire - Cyp - Cyrus -Devialet - Electro-Voice - Focal - Fostex - Grado - Harbeth - Hifiman - HMS - Innuos - Isotek - JBL - JVC - Kaleidescape - Kii Audio - Lehmann - LG - Linn - Lumene - Lyngdorf - Marantz - Mark Levinson -Meze - Mola-Mola - MSB - NAD - Panasonic - Pioneer - PMC - Primare – Pro-ject-Audio - Q Acoustics - Questyle - Roon - Rotel - Sennheiser - Shanling - Sonorus - Sony - Stewartscreen - Technics - Transrotor - Trinnov - Vivid-Audio - VTL - Yamaha

Pour cette raison, l’Audiophile vous présentera les toutes dernières nouveautés audio et vidéo ainsi qu’une large sélection des meilleurs systèmes Hifi, High-End et Home Cinéma existants. Vous verrez des images projetées en 8k, vous entendrez des systèmes stéréo époustouflants, d’incroyables systèmes Home Cinema en Dolby Atmos…

L’Audiophile fut créé en 1989 par un pionnier de la haute-fidélité au Luxembourg, la maison Park Music, avec comme philosophie l’innovation et la recherche permanente de qualité. L’Audiophile a été le premier spécialiste sur le marché luxembourgeois dans le domaine de la Hifi, du Home Cinema, du Multi-Room et plus récemment du Streaming Audio. L’Audiophile, ce sont aussi trois salles de démonstration et d’exposition sur 250 m² situées au 1, place de Paris, à Luxembourg-Gare.

Sur une superficie de 1 000 m² et grâce à une vingtaine de systèmes en démonstration, vous pourrez découvrir durant ces deux jours :

• Des systèmes Hifi permettant l’accès à toute la musique dématérialisée en très haute résolution et dans toutes les gammes de prix

• De superbes platines vinyle, plus belles les unes que les autres

• Des images projetées en ultra-haute résolution (4k et 8k)

• Des produits LIFESTYLE alliant qualité, design et facilité d’utilisation

• Des systèmes stéréo très haut-de-gamme sans compromis

• Des systèmes Home-Cinema hyperréalistes, dont un en Dolby Atmos 13 canaux!

• Des solutions d’intégration pour vos futures constructions ou rénovations…



Les marques les plus réputées dépêcheront leurs spécialistes pour vous présenter les dernières nouveautés et répondront, ensemble avec l’équipe de l’Audiophile, à toutes vos questions.



Amateurs de musique et de cinéma, à vos agendas! Ne ratez pas cet événement unique au Luxembourg!

• NOVOTEL Kirchberg

PARKING disponible, TRAM arrêt Kirchberg, Parlement européen

Adresse: Quartier Européen Nord, 6 Rue du Fort Niedergruenewald, 2226 Luxembourg • 42 98 48 1

Pour plus de détails sur le site ainsi que sur la page Facebook.