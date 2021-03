William Kentridge, l'art sous toutes ses formes

Besoin de dépaysement? En manque de sensations fortes? Magie de l'art et jaillissement poétiques vous attendent pour la deuxième édition du Red Bridge Project, véritable passerelle entre les arts née d'une collaboration entre le Mudam, le Grand Théâtre Luxembourg et la Philharmonie Luxembourg.

Un artiste aux multiples talents

Après la chorégraphe belge, Anne Teresa De Keersmaeker, ce sont les œuvres, le travail et la personnalité de William Kentridge qui sont mis en avant.

Né à Johannesbourg, dans la seconde moitié du vingtième siècle, l'artiste a fait ses premières armes dans le domaine du théâtre, où il fut acteur et metteur en scène, avant de s’exprimer dans les médiums les plus variés, tels que la peinture, la gravure, l’opéra, la sculpture, la gravure, le dessin, ainsi que le film d’animation. S’il sait manier l’ironie et l’absurde, son œuvre est profondément engagée. Son travail remarquable a été exposé dans les plus grands musées du monde, et certaines de ses créations peuvent toujours être contemplées à Rome, Naples, ou Johannesbourg.

Un programme riche

Pour rendre hommage aux multiples talents de l’artiste, le Mudam consacre une exposition, More Sweetly Play The Dance, qui permettra notamment de découvrir ses derniers films d’animation, créés dans le cadre de la série Drawings for Projections, mais aussi ses dessins, ses sculptures ainsi que l’installation vidéo qui donne son nom à l’exposition. Pour une visite guidée inédite, il sera possible de suivre la performance A Guided Tour of the Exhibition: For Soprano with Handbag, mise en scène par la soprano Joanna Dudley.

L’installation sonore Almost Don’t Tremble, créée avec cinq compositeurs sud-africains, investira également les murs du Mudam. Imaginé spécialement pour l’évènement par Kentridge, avec le concours de l’ESAL, le dessin monumental Shadow sera également exposé.

Animations et rencontres

En parallèle de l'exposition, plusieurs animations sont prévues. Les étudiants en scénographie, architecture, design d’intérieur et théâtre pourront ainsi assister à une Masterclass avec Sabine Theunissen, collaboratrice de longue date de Kentridge. Le Mudam Go! The Studio proposera aux enfants une immersion dans l’univers de l’artiste pour découvrir certaines de ses techniques, comme l’animation en papiers déchirés. Les adolescents ainsi que le reste de la famille pourront se plonger dans le monde des illusions, en lien avec les créations de Kentridge, avec des mises en scène sur fond vert dans le workshop Art Freak, organisé par le collectif d’artistes O.S.T.

En outre, l’association Lëtz Rise Up proposera, au travers du cycle de rencontres «Regards Croisés» une visite guidée, en binôme, sur le thème «Luxembourg, un passé colonial?», en lien avec l’exposition consacrée à l’artiste sud-africain. Une fanfare Dada, conçue par Stéphane Ghislain Roussel, permettra d’explorer le travail de Kentridge, sous le prisme de l’une de ses plus grandes influences, le dadaïsme, qui aboutira à une déambulation joviale qui relira le Mudam, le Grand Théatre et la Philharmonie. Un programme passionnant, une invitation au voyage, à la poésie, dans l’œuvre de l’un des artistes les plus fascinants de notre siècle.

Programme complet sur www.mudam.com