DÉGUSTATION PRESTIGE 2019

La dégustation Prestige aura lieu du vendredi 6 au dimanche 8 décembre 2019 de 14h à 20h (samedi et dimanche de 10h à 18h) à la vinothèque Vinissimo.

Lors de cet évènement exceptionnel, Vinissimo présentera en exclusivité les plus grands crus d’Italie, ainsi qu’une sélection exclusive de franciacorta, de prosecco et de champagne. Découvrez les grandes cuvées de vins blancs et vins rouges des producteurs les plus renommés de la péninsule et appréciez les bulles fines et délicates des plus belles méthodes traditionnelles d’Italie (Franciacorta & Prosecco).

Découvrez également notre sélection de champagne avec notamment la toute nouvelle gamme exclusive de la maison Besserat de Bellefon, partenaire des plus belles tables gastronomiques étoilées du monde.

Notre épicerie fine et notre comptoir frais seront à votre disposition avec un large choix de charcuteries fines et fromages italiens, ainsi qu’une gamme traiteur pour vos fêtes de fin d’année.

Conditions exceptionnelles sur tous les vins présentés lors de la dégustation.

Liste complète des domaines et vins présentés sur simple demande à info@vinissimo.lu

Notre restaurant Divino sera ouvert exceptionnellement les dimanches 8, 15 et 22 décembre pour le service du midi. Entrée libre. Parking gratuit sur place.

DÉGUSTATION PRESTIGE

Du 6 au 8 décembre 2019 Vendredi 14h à 20h Samedi et dimanche 10h à 18h

Vinothèque Vinissimo & Restaurant Divino 1 Boulevard F.W. Raiffeisen – L-2411 Luxembourg Tél.: 52 52 10 500 | www.vinissimo.lu | Facebook: vinissimoluxembourg