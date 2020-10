Mazars dévoile sa nouvelle identité visuelle

Dans un monde en constante mutation, il est important de se réinventer, de rester en phase avec son temps. Il est important que votre identité visuelle soit en adéquation avec votre positionnement, avec ce que vous êtes et qui vous caractérise, avec la manière dont vous souhaitez être perçu par les autres.

Le dynamisme de notre groupe lui a permis de doubler de taille au cours des dix dernières années. Cette croissance s’est appuyée sur un élément fondamental de notre démarche à savoir la qualité, elle-même soutenue par l’innovation et la digitalisation.

Mazars a récemment célébré 75 ans d’existence. Le groupe a donc une histoire, mais il reste un groupe jeune et dynamique. Il nous est dès lors apparu essentiel de «rajeunir et moderniser notre image», notamment en adoptant une nouvelle identité visuelle en phase avec la personnalité de notre groupe: jeune, dynamique, mais également innovant, connecté - entre nous et avec le monde extérieur - et, bien sûr «digital!».

Mazars est présent à Luxembourg depuis septembre 1996, où il sert des clients de toutes tailles et de toutes industries: institutions financières, professionnels du secteur financier, fonds d’investissement, assurances, réassurances et sociétés commerciales, pour ne citer que les principales. Ses trois lignes de service (audit, fiscalité et conseil) y sont représentées.

Avec une croissance de 20% de son chiffre d'affaires pour l’exercice clos le 31 août 2020, et un effectif de plus de 200 personnes, Mazars au Luxembourg a poursuivi sa remarquable croissance sur le marché local de l'audit, de la comptabilité, fiscalité et du conseil. Le cabinet a pu réagir très rapidement au blocage créé par la pandémie de Covid-19 et ainsi continuer à servir sa clientèle croissante. Les politiques de recrutement et de rémunération de la société se sont poursuivies normalement, et une nouvelle croissance est prévue en 2021. Cette croissance s’appuie sur une stratégie de développement à moyen terme que cette nouvelle identité visuelle vient supporter.

Muhammad Hossen, Managing Partner de Mazars au Luxembourg et récemment nommé responsable mondial des services de gestion d’actifs pour le groupe Mazars, commente avec fierté le développement de Mazars sur le marché local: «La stratégie 2020, décidée en 2006 et qui avait fixé un objectif de croissance de 50%, a été largement dépassée puisque la croissance a dépassé les 60% au cours de ces quatre dernières années. Cette progression est essentiellement due à une expansion de nos services d’audit dans les domaines de l’immobilier et des fonds de placement privés. Parallèlement à cela, les services non-audit, relatifs à la comptabilité, la fiscalité, l’évaluation d’entreprises et les services GRIC (Gouvernance, risque et contrôle interne) se sont développés à un rythme encore plus rapide, consacrant le succès de notre approche où le management est activement impliqué dans la prestation de services».

Sur l’avenir de Mazars à Luxembourg, Muhammad Hossen se montre à la fois optimiste et déterminé. «Dans notre stratégie 2024, qui définit nos ambitions pour les quatre prochaines années et le plan d’action pour y parvenir, nous nous sommes fixés un objectif de croissance ambitieux de 50%. Pour atteindre cet objectif, et nous l’espérons le dépasser, l’entreprise poursuit son investissement dans les ressources humaines, l’expertise, la technologie et le contrôle de la qualité».

La nouvelle identité visuelle de la marque véhicule parfaitement les différents traits de notre identité profonde, qui sont dorénavant perceptibles au premier regard.

Révélée le 21 octobre 2020, la nouvelle identité de Mazars reflète ce que nous sommes, ce que nous faisons, la manière dont nous agissons, aidons nos clients, travaillons tous ensemble et servons l’intérêt général. C’est ce qui fait notre singularité.

Pour rappel, Mazars est un groupe international implanté dans plus de 90 pays et territoires, avec aujourd’hui près de 25 000 collaborateurs dans le monde entier. Avec «Mazars North America Alliance», ce sont 16 000 professionnels supplémentaires qui sont mis au service des clients internationaux de Mazars opérant sur les marchés américain et canadien. Le groupe peut donc s’appuyer au total sur plus de 40 000 professionnels dans le monde, pour servir ses clients locaux ou internationaux.