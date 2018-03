Devoir de conseil: une priorité en assurance

«Au Luxembourg plus qu’ailleurs, les clients sont très attachés aux relations humaines avec leur agent d’assurances. Ils attendent que nous les conseillions, en tant que professionnels, ils nous font confiance pour anticiper à leur place et les rassurer. Le jour où il leur arrive un incident, ils ne veulent pas avoir à se faire de soucis», explique Laurent Reisdorff, agent général en assurances chez AXA, à Rumelange.

Avec l’arrivée de l’IDD (Insurance Distribution Directive), le cadre légal du devoir de conseil est maintenant amené à se durcir. Les compagnies d’assurances et les distributeurs devront mettre en place des outils pour analyser de façon précise les besoins de leurs clients et les conseiller, en leur présentant les solutions de façon exhaustive.

Premier conseil: se baser sur les couvertures autant que sur les prix pour comparer les offres

L’un des réflexes les plus communs lorsque l’on compare les assurances: regarder uniquement les prix. Or, les couvertures proposées peuvent varier sensiblement d’un assureur à l’autre, notamment au niveau des assurances «dommages aux biens» (automobile et habitation).

Auto-Festival et voiture neuve, besoin de conseils?

En cette période où les véhicules commandés pendant le Festival commencent à être livrés, avez-vous bien anticipé vos besoins en matière d’assurance?

Ne négligez rien pour être parfaitement rassuré: au besoin, préparez avant la rencontre une liste de questions que vous pourrez poser à votre agent.

Par exemple, saviez-vous que l’assurance du conducteur (hospitalisation, décès…) n’est pas forcément incluse dans votre contrat d’assurance? Une couverture de base protège quoi qu’il arrive vos passagers, qu’ils soient de votre famille ou non, grâce à votre Responsabilité civile obligatoire. Mais vous-même, êtes-vous correctement couvert en tant que conducteur? Sachez que ce n’est pas automatique chez tous les assureurs.

Avez-vous également pensé à ce qui se passera, si suite à un accident, votre voiture neuve devient irréparable?

«Durant les trois premières années de votre contrat, AXA vous permettra de racheter le même véhicule neuf, y compris si vous l’aviez acheté sous conditions promotionnelles», vous rassure Laurent Reisdorff.

Vous l’avez compris: quelle que soit votre interrogation, votre agent d’assurances est là pour vous conseiller et vous rassurer.