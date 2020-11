Simplifiez-​​vous la vie avec LuxTrust Mobile

Simple, pratique et disponible à tout moment sur votre smartphone, LuxTrust Mobile vous permet de faire exactement la même chose qu’avec votre Token ou Scan. Vous pouvez vous connecter à vos applications bancaires, valider vos transactions et signer électroniquement, et ce en toute liberté où que vous soyez! Avec LuxTrust Mobile, vous avez toujours votre dispositif avec vous!

Depuis juin 2020, LuxTrust Mobile permet également de valider vos achats sur des sites Web utilisant 3D Secure, une technologie de sécurisation des paiements mis en place pour réduire les fraudes liées aux cartes de crédit. Il n’est plus nécessaire d’entrer un OTP généré par votre Token. Tout se fait directement dans l’application LuxTrust Mobile. À partir du 1er janvier 2021, la majorité des sites marchands de l’UE vous demanderont de vous authentifier avec 3D Secure lors de vos achats en ligne.

Enfin, dernier avantage mais non des moindres, vous pouvez utiliser LuxTrust Mobile sur deux appareils différents.

Comment se procurer l’application LuxTrust Mobile?

Si vous avez déjà une identité électronique LuxTrust liée à un Token ou un Scan, il vous suffit de la télécharger gratuitement et de suivre les instructions affichées. N’oubliez pas de préparer votre Token et vos codes LuxTrust. Ils seront nécessaires pour vous identifier dans l’application la première fois.

Si vous détenez un autre dispositif comme la SmartCard ou le Signing Stick ou si vous n’avez pas d’identité LuxTrust, vous devez en commander une directement sur le site de LuxTrust.

Comment utiliser LuxTrust Mobile?

LuxTrust Mobile propose trois fonctionnalités principales.

Le mode Scan: lorsque vous vous connectez à un site ou effectuez une opération en ligne avec votre ordinateur, vous scannez le code QR affiché sur l’écran avec LuxTrust Mobile. L’application décrypte le code QR et génère un OTP pour valider la transaction. Tout ce que vous avez à faire est de reporter le code sur le site. La notification Push: vous autorisez l’application à vous envoyer une notification lorsque vous vous connectez ou effectuez une transaction. Via la notification, vous avez la possibilité de consulter l’opération, puis de l’accepter ou de l’annuler.

Le mode App2App vous permet d’accéder directement à votre application bancaire. Une fois configuré dans votre application bancaire, LuxTrust Mobile peut échanger avec cette dernière. Vous pouvez confirmer vos opérations à l’aide de votre mot de passe, de votre empreinte digitale ou de votre reconnaissance faciale.

Que se passe-t-il en cas de perte, vol ou changement de téléphone?

Si vous n’êtes plus en possession de votre téléphone, sachez que votre identité reste en sécurité. Une personne qui voudrait utiliser votre identité devrait être en possession à la fois de votre ID utilisateur, votre mot de passe ET votre code secret qui vous sont personnels. En cas de doute, vous pouvez toujours appeler le service client de LuxTrust.

Plus sur www.ing.lu/LuxTrust