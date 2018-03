Les dernières tendances de cuisines chez èggo

La collection de cuisines èggo 2018 reflète à merveille notre époque et ses tendances. Elle apporte de belles idées pour aménager votre intérieur avec goût, ingéniosité et design. Les cuisines ouvertes qui s’intègrent à l’espace de vie dans la collection 2018 illustrent parfaitement une des grandes tendances de notre époque. De pièce fonctionnelle, la cuisine s’ouvre dorénavant sur les autres pièces de vie. Salon, salle à manger et cuisine ne font désormais plus qu’un.

Cuisine ouverte: bougez, circulez et communiquez !

Finies les cloisons. Salon, cuisine et salle à manger s'épousent harmonieusement et interagissent les uns avec les autres. Èggo propose des collections de meubles hybrides qui assurent une continuité ingénieuse entre les pièces. Tantôt fonctionnels, tantôt décoratifs, les meubles se fondent les uns aux autres pour servir de points de jonction entre les pièces. C'est l'exemple de cette cuisine qui se prolonge en banquette pour salle à manger ou encore de celle qui forme un tout avec le coin télévision. Mais on appréciera aussi cet îlot de travail commun entre la cuisine et le salon. Èggo bouscule les codes mais avec un talent évident.

Marbre: habillez votre cuisine de chic

Le marbre règne à nouveau en maître. Associé au bois, au laiton ou au cuivre, il fait un retour en force. Autrefois réservé aux cuisines classiques, le marbre s'intègre aujourd'hui parfaitement aux looks contemporains. Plus moderne que jamais, il apporte une indéniable touche de raffinement. N’en déplaise aux puristes, le marbre est une pierre poreuse qui se tache assez facilement. Eggo propose donc des imitations plus vraies que nature, en composite ou céramique, blanc, noir ou anthracite, résistante aux taches, griffes et aux chocs. Chic et minimaliste, la cuisine èggo en noir et blanc illustre à merveille le raffinement ultime apporté par le marbre.

En l'espace de dix ans, èggo s’est affirmé comme l'un des leaders sur le marché des cuisines équipées. Robustes, esthétiques, les cuisines èggo sont conçues et assemblées en Allemagne. Elles allient qualité de fabrication et prix imbattables.

Èggo, qui compte aujourd’hui cinquante-trois points de vente intégrés, en possède deux au Grand-Duché, rue des Scillas, à Howald, et rue du Brill, à Foetz.