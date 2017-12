Voyage nostalgique avec les douceurs d'antan

Pour sa «Collection Festive» de fin d'année, le pionnier du café portionnable n'a pas pas fait les choses à moitié. Il les a même vues plutôt en grand en s'assurant la collaboration de deux artistes graphistes de renom, Craig Redman et Karl Maier. L'un réside à New-York, l'autre à Londres, mais les deux hommes sont à l'unisson en permanence pour apporter un message coloré avec un clin d’œil joyeux. Ils se sont inspirés des friandises traditionnelles de Noël pour gâter les amateurs de café à travers le monde leur procurant de la joie grâce à leurs dessins tendances et à leurs motifs audacieux et humoristiques.

«Pour cette collection de cadeaux exclusifs pour les fêtes de fin d'année, nous nous sommes inspirés des différentes saveurs des Variations Nespresso et de la façon dont Nespresso prépare le café à l'ancienne. Le résultat est bien entendu un mélange de design moderne avec un motif graphique surprenant et des couleurs vives, et la touche nostalgique des célèbres sucres d'orge. De plus, nous aimons l'idée que les capsules au look rayé rouge et blanc ressemblent à de vraies confiseries», expliquent Craig et Karl.

Alors n'hésitez-pas une seconde. Pensez à déguster trois Originales Variations, chacune emballée dans une capsule exclusive signée Craig et Karl :

– Variation Confetto Snowball : un savoureux expresso avec des notes douces de noix de coco et une touche de vanille. Intensité:6. Taille de la tasse : espresso (40ml).

– Variations Confetto Orangette : un zeste d'orange douce-amère et un soupçon de chocolat, apportent à cet espresso une palette de saveurs exquises. Intensité : 6. Taille de la tasse espresso ( 40ml).

– Variations Confetto Liquorice : une savoureuse combinaison d'épices avec une bouche de bonbon à la réglisse. Intensité 6. Taille de la tasse : espresso ( 40ml).

ACCESSOIRES

Vous cherchez un cadeau de fin d'année idéal pour un amateur de sucreries ou pour un fan inconditionnel de café au lait? Ou souhaitez-vous gâter un fou d'objets design? Pensez alors au tout nouvel assortiment Limited Edition Les Collections de Nespresso, sans oublier les designs uniques signés Craig et Karl:

– Tasses Lungo : réalisés en porcelaine noire fraîche avec une bande en silicone à rayures colorées ce ensemble de deux tasses Lungo signé Craig et Karl transforment chaque cuisine en un joyeux magasin de bonbons.

– Tasses Espresso : L'expression d'un surprenant mélange de porcelaine noire, épuré et d'une bande en silicone douce, aux rayures exubérantes. Et bien sûr toujours la signature Craig et Karl.

– Travel Mug : un mug de voyage noir mat et élégant avec un volume généreux de 345 ml. C'est le compagnon de voyage idéal et indispensable pour celui ou celle qui aime déguster un délicieux café Nespresso chaud ou froid.

– L'Aeroccino3, conçu par Craig et Karl est le cadeau idéal pour les amateurs de cappucino crémeux. Une simple pression sur le bouton permet de réaliser une mousse de lait parfaite parfaite. Et le design «bonbon» sur fond noir portera une tache de couleur à votre cuisine et à votre journée.

• Retrouvez plus d'informations sur le site officiel.