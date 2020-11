À quelles agences immobilières peut-​​on se fier?

Il existe évidemment de nombreuses agences honnêtes et qui maîtrisent leur métier. Mais avec plus de 700 agences sur le marché, comment être sûr de tomber sur l’une d’elles et d’éviter ainsi les mésaventures?

Cette question, l’entrepreneur en série Marc Neuen, se l’est aussi posée en 2017 et a cherché une solution pour éviter les mauvaises surprises aux vendeurs.

C’est ainsi qu’est né le concept Homexperts.lu, par lequel des maisons et appartements pour plus de 30 millions d’euros ont été vendus en 2019.

Monsieur Neuen, qu’est-ce qui rend Homexperts tellement spécial?

Marc Neuen: Nous fournissons toujours trois estimations indépendantes à nos clients, établies par trois différentes agences partenaires. Nous recommandons au client les agences les mieux positionnées pour vendre son bien et nous surveillons le travail de l’agence jusqu’à la vente réussie. Notre approche unique permet au propriétaire de maximiser réellement son patrimoine, ce que nous avons prouvé à de nombreuses reprises lorsque nous avons récupéré des mandats échus auprès d’autres agences.

Comment est-ce que vous garantissez au client de travailler avec une agence sérieuse?

Nous travaillons avec une sélection très stricte d’agences partenaires. Nous avons pour cela mis en place un examen de plus de 200 points par lequel nous nous assurons que nos agences partenaires sont honnêtes, compétentes et professionnelles à tous les niveaux. Ensuite, nous analysons au cas par cas quelles agences sont les mieux placées pour vendre chaque bien en question.

Et comment arrivez-vous à déterminer le meilleur prix?

Tout d’abord, j’aimerais préciser que le « meilleur prix » est celui qui optimise le patrimoine du propriétaire tout en étant réaliste! Car ce serait malhonnête et contreproductif de gonfler le prix juste pour obtenir le mandat et créer ainsi de fausses illusions et perdre du temps. Notre méthode unique consiste à faire une analyse comparative de trois estimations obtenues de trois agences partenaires bien positionnées pour la maison ou l’appartement en question. Si nécessaire, nous confrontons ensuite les agences avec les estimations de leurs confrères et nous superposons évidemment notre propre analyse. Cette démarche approfondie nous permet de tirer les bonnes conclusions et de déterminer le bon prix. Le client choisit ensuite l’agence qu’il préfère et nous assurons le suivi de leur travail jusqu’à la vente réussie du bien. Car c’est dans notre intérêt – tout autant que celui du client – que la vente se passe de manière optimale.

Vous dites toujours que Homexperts offre plus de service sans coûter plus cher. Comment vous rémunérez-vous

Nous offrons en effet plus de service et nous donnons surtout plus de garanties à nos clients pour ne pas vivre de mésaventures comme on en entend bien trop souvent. Côté rémunération, nous partageons la commission avec l’agence qui réalise la vente, car le travail est également partagé. Il nous importe justement de garantir tous ces avantages sans que ça ne coûte plus cher au client.

Vous avez un bien à vendre? Alors n’hésitez pas à contacter Homexperts.lu au 26 57 07 07.