Mal de dos, rhumatismes: la vérité!

Il y a principalement deux raisons.

Il n’est plus possible de guérir. La première est que lorsqu’une pathologie comme les maux de dos, les hernies, l’arthrose ou les rhumatismes passe au stade chronique, ce qui arrive dans la majorité des cas, elle devient irréversible. Cela signifie qu’il n’est plus possible de la guérir, et que le traitement doit alors se concentrer sur le soulagement des conséquences de la pathologie, et en particulier la douleur.

Les remèdes traditionnels sont inefficaces sur le long terme. La seconde raison est liée à la nature du traitement proposé pour soulager la douleur, c'est-à-dire les médicaments antidouleur. Lorsqu’ils sont bien prescrits, ces médicaments sont efficaces sur le court terme. Mais pour soulager une pathologie chronique, il faut prévoir un traitement à long terme. Et sur le long terme, les médicaments créent des problèmes d’accoutumance et génèrent des effets secondaires qui peuvent devenir aussi inquiétants que la pathologie elle-même!

De plus en plus de patients se tournent vers des alternatives naturelles. Pour s’adapter à ce phénomène, des traitements alternatifs ont été développés. Les plus efficaces sur le long terme sont les traitements naturels, qui réussissent à éviter les problèmes d’accoutumance et les effets secondaires néfastes. L’Andullation, par exemple, est un traitement non médicamenteux à base de vibrations et d’infrarouge dont l'efficacité antidouleur est démontrée scientifiquement.

