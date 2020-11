Les avantages d'une carte bancaire prépayée

La carte prépayée: beaucoup plus qu’un simple moyen de paiement

Une carte prépayée est une carte de paiement qui permet de retirer de l’argent et de payer en ligne et dans les commerces dans le monde entier.

Quelle est la différence majeure avec une carte bancaire classique? Une carte prépayée se charge en amont de son utilisation avec le montant souhaité et une fois que ce crédit est utilisé, elle peut être rechargée.

Pourquoi opter pour une carte prépayée?

1. À la portée de tous, sans exigence de revenu minimum, ni de compte!

Une carte prépayée n’est pas reliée à un compte bancaire. Cela signifie qu’elle est accessible à tous, sans conditions de revenus et sans obligation d’ouvrir un compte pour l’obtenir.

Avec une carte sans compte bancaire et sans engagement, l’utilisateur profite de plus de liberté. Pour commander une carte prépayée, une pièce d’identité valide et un certificat de résidence de moins de trois mois suffisent.

2. Le mode de paiement idéal pour des achats en ligne

Adepte des achats en ligne mais prudent en termes de moyens de paiement? En plus de l’utilisation pour les transactions quotidiennes, une carte prépayée permet d’effectuer des achats en ligne et en toute sécurité. Ne sera dépensé que l’argent préalablement crédité sur la carte.

De plus, comme c’est le cas pour les cartes de crédit classiques, la carte prépayée est compatible avec la technologie 3D Secure, pour sécuriser les paiements en ligne.

3. Un contrôle maximal des dépenses

Puisque les achats et retraits se font en débit immédiat, contrairement à une carte de crédit avec paiement en différé, la gestion des dépenses est simplifiée. La carte prépayée permet ainsi de limiter les achats au montant chargé et de respecter son budget personnel en ne chargeant que le montant nécessaire.

Cette carte peut être rechargée en fonction des besoins, instantanément et sans frais soit par virement bancaire, soit via les distributeurs de billets POST ou via l’application eBanking de POST Finance, «eboo».

4. De «l’argent de poche électronique»

Ce moyen de paiement offre la possibilité de donner de l’argent de poche à des adolescents ou même à des enfants en toute tranquillité. Rechargée à distance de manière quasi instantanée, les parents ont la possibilité de mettre à disposition de l’argent de poche à hauteur du besoin respectif.

Grâce à la carte prépayée, les enfants peuvent être initiés à l'univers bancaire et responsabilisés vis-à-vis de l'argent, tout en gardant un œil sur leurs dépenses. Seuls les montants chargés sur leur carte peuvent être dépensés, aucun découvert n’est autorisé.

La carte prépayée est une solution plus sécurisée que l’argent liquide car elle est protégée par un code.

Découvrez la carte prépayée Easy VISA qui vous accompagnera dans toutes vos dépenses du quotidien: post.lu/easyvisa