Un dîner à 40 m du sol avec Sources Rosport

Cette année, Sources Rosport fête ses 60 ans. L’entreprise a décidé de célébrer cela d’une façon extraordinaire. 60 personnes auront la chance de participer à cet anniversaire d’une façon inédite. En effet, 44 invités participeront à un dîner, et 16 autres à un Afterwork des plus mémorables. Sources Rosport donne rendez-vous au Kirchberg, où Afterwork et Dîner se feront sur une plateforme en suspend à une hauteur de 40 mètres du sol. Lors de cette expérience unique, les gagnants se verront plongés dans un décor et une ambiance magnifique et inattendue.

C’est d’ailleurs le concept des «Moments of Life» de Sources Rosport; inviter les heureux gagnants du concours à un festin respectant les codes des grandes tables, dans un lieu habituellement inaccessible au grand public et bien souvent dépourvu de cuisine. Ceux qui ont déjà eu la chance de participer à ces événements exclusifs, ont pu profiter d’un repas dans la Grande Roue de la Schueberfouer, dans une grange au milieu des champs, dans la grotte «Breechkaul» à Berdorf, du haut du château d’eau de «Burrigplatz», dans l’ancienne friche industrielle d’Arcelor-Mittal à Esch/Schifflange, en plein milieu de la patinoire de Beaufort, ou à Neihaischen dans la maison celte.

Pour tenter votre chance et remporter deux places pour ce dîner, il suffit de s’inscrire sur le site internet SourcesOfLife.Lu et de répondre correctement à la question posée. Ne perdez pas de temps, le concours se termine le 23 mai 2019.