Louer sa voiture plutôt que l’acheter?

DVD, CD, vêtements, matériel hi-fi et maintenant la voiture : rien ne semble arrêter le développement actuel du marché de la location. Avec l’Autofestival, de nouvelles offres de location longue durée de voitures neuves ont fait leur apparition en marge des habituelles propositions de financement à des taux attractifs.

Le Private Lease ou location longue durée pour les particuliers fait partie de celles-ci et répond à cette tendance sociétale de plus en plus forte : ne payer que pour ce que l’on consomme et louer plutôt que d’acheter. Les jeunes générations veulent se simplifier la vie et ne cherchent plus forcément à être propriétaire !

Autrefois réservée aux professionnels, la location longue durée est désormais accessible aux particuliers et séduit par sa simplicité. Vous choisissez d’abord le modèle de voiture neuve qui vous plaît et fixez la durée du contrat et le kilométrage qui vous conviennent. Vous payez ensuite un loyer mensuel qui comprend maintenance, assurances, assistance, changement et stockage des pneus et taxes. Tout est compris sauf le carburant !

Qui peut profiter du Private Lease*? Tous les résidents du Luxembourg, détenteurs d’un permis de conduire, sont éligibles à l’offre. En effet, un véhicule loué en Private Lease étant obligatoirement immatriculé au Grand-Duché, les frontaliers, pour des raisons fiscales, ne peuvent pas profiter de cette offre. Elle reste par contre, particulièrement intéressante pour les jeunes conducteurs pour plusieurs raisons : pas de malus sur le premier contrat d’assurance, aucun apport financier exigé et pas de prêt.

Alors intéressé ? Il existe plusieurs sociétés proposant du Private Lease au Luxembourg mais pour ne pas être limité à une seule marque de voiture et avoir affaire à un interlocuteur de confiance, BGL BNP Paribas propose, depuis peu, du Private Lease dans ses agences, en alternative à son prêt auto. La banque, qui est la seule du marché à se lancer dans ce nouveau domaine, s’appuie pour cela sur l’expérience d’Arval Luxembourg, société du Groupe BNP Paribas, spécialiste de la location longue durée de véhicules.

• En savoir plus sur le Private Lease proposé par BGL BNP Paribas.

Ou appelez le (+352) 42 42-2000.

*Offre réservée aux particuliers, sous réserve d’analyse par BGL BNP Paribas et sous réserve d’acceptation du dossier par Arval Luxembourg. Assurance, pneus, prise en charge des dégâts matériels, taxes et entretiens réguliers compris. Hors carburant.