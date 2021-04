5 gestes éco-​​friendly pour votre smartphone

Le numérique fait partie intégrante de notre vie. Aujourd’hui, plus que jamais, il nous permet de préserver le lien avec nos proches, de travailler ou encore de nous divertir. Mais cet usage n’est pas sans impact sur l’environnement. Selon l’ARCEP (l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes), le digital représenterait 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde !

Voici 5 gestes tout simples que vous pouvez adopter au quotidien pour réduire l’empreinte carbone liée à l’utilisation de votre smartphone.

1. Choisissez l’Eco Filter, un filtre écologique pour vos stories

Les milliers de photos et vidéos partagées chaque jour sur les réseaux sociaux (95 millions sur Instagram!) nécessitent une importante quantité d’énergie et génèrent des émissions de CO2 non négligeables. Sans toutefois déserter les médias sociaux, il est possible d’avoir une consommation numérique plus responsable, notamment en adoptant l’Eco Filter.

L’Eco Filter est un filtre Instagram et Facebook développé par Orange qui réduit le nombre de pixels des photos et des vidéos partagées en stories. Selon Greenspector, agence de conseil en numérique responsable, l'Eco Filter permet de diminuer la taille des photos de 30% et des vidéos de 25%, tout en conservant une bonne qualité d’image. Grâce à cette réduction, vos photos engendrent 20% d’émissions de CO2 en moins et vos vidéos 19%. Et ce, sans que vos abonnés ne s’en rendent compte !

Concrètement, pour utiliser l’Eco Filter, il suffit de vous rendre dans la galerie des filtres Instagram, de rechercher le compte Orange Luxembourg et d’enregistrer l’effet Eco Filter. Vous pourrez ensuite l’utiliser dès que vous prenez une photo ou filmez une vidéo pour vos contenus réalisés en direct. Pratique, et responsable !

2. Voyez les choses en noir

Saviez-vous que les couleurs et le blanc requièrent beaucoup d’énergie pour s’afficher sur les écrans de nos smartphones? En activant le «mode sombre» dans vos réglages, vous limiterez votre impact tout en prolongeant la durée de vie de la batterie de votre appareil. Dans le même ordre d’idées, vous pouvez aussi opter pour des fonds d’écran noirs, moins gourmands.

3. Passez en «mode avion»

On n’y pense que trop rarement, mais le «mode avion» de nos smartphones permet d’arrêter tous les signaux émis depuis et vers notre téléphone et, par conséquent, de consommer beaucoup moins. Lorsque vous n’avez pas besoin de votre smartphone, la nuit par exemple, pensez donc à activer ce mode. Vous économiserez de l’énergie, votre batterie se rechargera plus vite et vous dormirez sans être dérangé par une éventuelle notification !

4. Fermez vos applis

Même si elles ne sont pas utilisées, les applications mobiles qui restent ouvertes en arrière-plan consomment de l’énergie. Pensez donc à les fermer quand vous n’en avez plus besoin. De la même façon, activez les fonctionnalités de Bluetooth, de réseau mobile et de GPS seulement si nécessaire.

5. Recyclez vos smartphones

Dernier geste – mais tout aussi important – à mettre en place pour réduire votre impact: recycler vos anciens téléphones. Les smartphones contiennent en effet un grand nombre de ressources, dont des métaux rares, qui peuvent être réutilisés pour créer de nouveaux téléphones ou d’autres produits. Ne laissez pas votre vieux mobile au fond du tiroir, rapportez-le dans un shop Orange Luxembourg où il sera recyclé ou reconditionné. En plus, avec Orange Reprise, vous pourrez bénéficier d’un bon d’achat d’une valeur allant jusqu’à 400 euros selon le modèle rendu pour acquérir votre nouveau smartphone.

Vous voilà prêt.e à utiliser votre smartphone de manière plus écoresponsable!