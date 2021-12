Sélection Prestige 2021: les grands crus d'Italie

VINISSIMO présente son SALON DES VINS DE PRESTIGE 2021 du lundi 13 au dimanche 19 décembre, avec une sélection exclusive de nos plus grands crus d’Italie et de nos plus belles appellations de bulles du moment.

Un des plus grands vins blancs d’Italie, élaboré par la maison Querciabella en Toscane.

Découvrez les grandes cuvées de vins blancs et vins rouges des meilleurs producteurs de la péninsule, les bulles fines et subtiles des plus belles Méthodes Traditionnelles d’Italie (Franciacorta, Trento & Prosecco), ainsi que de nos maisons de Champagne.

L’édition limitée 30ème anniversaire de la cuvée Il Blu du domaine Brancaia en Toscane.

Durant toute la semaine, profitez de conditions exceptionnelles sur les plus grands crus: Brunello di Montalcino, Bolgheri Superiore, Vino Nobile di Montepulciano, Maremma, Barolo, Barbaresco, Amarone della Valpolicella et autres grandes appellations.

Le célèbre cru piemontais Barolo Colonello du domaine Prunotto (maison Antinori).

Une sélection idéale également pour accompagner vos repas de fêtes de fin d’année ou confectionner vos paniers cadeaux.

Vintage Tunina, grande cuvée du domaine Silvio Jermann dans le Frioul.

Certaines grandes cuvées sont proposées en quantités très limitées!

La liste complète des domaines et le bon de commande promotionnel sont disponibles à partir du 12 décembre 2021, sur www.vinissimo.lu

Promotions disponibles en magasin et sur le bon de commande spécifique

SALON DES VINS DE PRESTIGE 2021



du 13 au 19 décembre 2021

En semaine de 09h à 19h

Samedi de 09h à 18h

Dimanche 10h à 18h



