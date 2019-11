Comment investir dans un contexte de taux bas?

Taux bas, faibles rendements : un contexte peu attrayant?

Ricardo de Sousa: Les taux d’intérêts sont en effet durablement bas. La plupart des économies développées y sont confrontées: l’Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, les États-Unis…. Certaines atteignent même des plus bas historiques. Si cela peut constituer une bonne nouvelle pour les personnes à la recherche d’un crédit, ce n’est pas le cas pour les placements. Il est en effet de plus en plus difficile de trouver des rendements financiers sans risque. Et ceci semble également s’inscrire dans la durée.

Quels placements privilégier?

Les rendements des produits d’épargne sont historiquement faibles, lorsqu’ils ne sont pas nuls voire négatifs. De plus, les hypothèses d’une remontée à court ou moyen terme apparaissent bien compromises. Néanmoins, en dépit de ces incertitudes pesant sur les marchés, de réelles opportunités s'offrent aux investisseurs pour faire fructifier leur patrimoine dans la durée. Il est plus important que jamais d’opter pour une approche qui privilégie la maîtrise des risques en confiant vos avoirs à un spécialiste. Une gestion sous mandat est à ce titre un excellent exemple.

Confier ses avoirs: quels avantages pour l’investisseur?

Vous bénéficiez tout d’abord d’une gestion active ayant fait ses preuves, qui met l’accent sur la préservation et la valorisation du capital. Cette gestion permet ainsi une régularité des performances dans le temps. Ces performances sont d’ailleurs - sur le long terme - nettement supérieures à celles de l’inflation, à l’inverse des placements sur un compte épargne. Pour cela, il est nécessaire de définir avec votre conseiller le niveau de risque qui correspond le mieux, du plus prudent au plus dynamique. Vous avez ainsi l’assurance que votre portefeuille sera parfaitement adapté à votre profil d’investisseur. La gestion sous mandat vous libère ainsi de l’ensemble des contraintes liées au suivi quotidien de votre portefeuille.

Pour quelles performances?

Si vous aviez investi 100 000 euros en 2004 dans notre gestion sous mandat en fonds Banque de Luxembourg – profil équilibré, c’est-à-dire avec un niveau de risque mesuré, votre patrimoine serait supérieur à 200 000 euros aujourd’hui. Ne manquez donc pas vos quinze prochaines années d’investissement!

Comment faire pour en savoir davantage?

