Le coliving, une solution d'avenir

Le coliving qui promeut une liberté de choix entre la vie en communauté et les espaces privatifs est un phénomène en pleine expansion. Le coliving qui mise sur les valeurs de partage et de flexibilité attire de jeunes travailleurs ou des personnes en mission, qui cherchent des logements «clé en main» et souhaitent également bénéficier d’un accès direct à de nombreux services, notamment des espaces de travail et trouver un lieu de rencontre, de sociabilité. Il suscite aussi l’intérêt des investisseurs immobiliers car la demande pour ce type de logement est croissante et offre aussi une perspective de rentabilité dans le temps!

Dans ce contexte, l’ensemble immobilier, Gravity, à Differdange, arrive à point nommé. Outre 80 logements familiaux, un socle commercial de 4 000 m² et 4 500 m² de bureaux et de services, le projet porté les deux promoteurs, BPI et UNIBRA, prévoit en effet 125 studios en coliving du deuxième au sixième étage. Chaque étage disposera d’une cuisine et d’un séjour qui seront collectifs. En outre, un large espace de 180 m² de coworking est également prévu.

Une gestion locative All-In

Alors même que le chantier est au stade des fondations, quarante unités au prix de 208 000 euros chacune (avec une TVA de 17 %) ont d’ores et déjà été vendues à des investisseurs privés qui les mettront ensuite en location par l’intermédiaire de Genimmo, spécialiste dans la gestion de biens immobiliers. Quant au loyer, fixé à 750 euros mensuels, il est incontestablement de nature à attirer les locataires. Des locataires issus d’ailleurs d’horizons divers: des étudiants des diverses universités du pays, des stagiaires de longue durée, des jeunes cadres dynamiques. «Les studios peuvent également être loués par des personnes ayant besoin d’un logement temporaire, par des formateurs ou conférenciers en encore par des entreprises qui vont les louer à l’année à des employés en mission», soulignent Grégoire Winckler et David Syenave de BPI et d’UNIBRA. La gare CFL située à 200 mètres met les studios à seulement 10 minutes de l’université de Belval, ou la Cloche d’Or à 30 minutes, ce qui est un réel atout, qui plus est avec les transports gratuits.

Quant à la location des studios, elle a été pensée pour ne rien laisser au hasard : Recherche du locataire, état des lieux d’entrée et de sortie, encaissement des loyers individuels versé le 20 du mois chez chaque propriétaire… Nul besoin d’une liste exhaustive pour comprendre que c’est une gestion locative All-In qui est proposée. «Nous nous chargeons de tout pour le propriétaire», assure Fabrice Ciach, de Genimmo.

De leur côté, les promoteurs immobiliers parent aussi à toutes éventualités. «Nous avons mis en place un système de revenu sécurisé. À l’issue des trois premiers mois de mise en exploitation de l’immeuble, les investisseurs bénéficieront d’une garantie de loyers sur une période de 24 mois», précisent-ils.

