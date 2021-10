Le whiskey irlandais s'exporte au Luxembourg

Un vrai whiskey irlandais. C’est ce que vous promet The Busker, dont les produits arrivent au Luxembourg. Et pour cause, leurs whiskeys sont élaborés à la Royal Oak Distillery, au cœur de l’Irlande, dans le comté de Carlow. Ce domaine du XVIIIe siècle est situé dans la région irlandaise de l’Ancien East.

Mais ce n’est pas un whiskey irlandais classique que propose The Busker. Croiser tradition et audace contemporaine, c’est le but recherché par ce nouveau venu dans l’histoire du whiskey. «Nous allions la riche histoire et l’héritage de la distillation irlandaise, avec l’innovation et la créativité», assure Woody Kane, l’ambassadeur de la Royal Oak Distillery.

Différents fûts sont ainsi utilisés durant la maturation, comme ceux de bourbon et de sherry. Mais la véritable particularité du fabricant est l’utilisation de fûts de marsala, un vin liquoreux sicilien, dans le processus de vieillissement de son whiskey Triple Cask Triple Smooth et de son Single Grain. Sélectionnés à la main, ils proviennent de la Cantine Florio, l’un des plus anciens domaines du sud de l’Italie (1833). Grâce à eux, The Busker réinterprète d’une manière moderne et audacieuse l’ancestral breuvage irlandais.

Et c’est une belle gamme de produits qui sont introduits au Luxembourg, puisque The Busker décline les quatre whiskeys différents de la tradition irlandaise pour les habitants du Grand-Duché. En premier lieu, la marque propose un Single Grain. Pour les néophytes, il s’agit d’une sorte de whiskey fabriqué à partir de diverses céréales non maltées, produit d’une seule et même distillerie. Les puristes préféreront peut-être le Single Pot Still, qui de son côté subit plusieurs distillations.

The Busker propose également un Single Malt, issu de l’assemblage de whiskeys de malt provenant d’une même distillerie. Enfin, on trouvera le Triple Cask Triple Smooth, un blend, fruit du mélange de différents types de whiskeys provenant de plusieurs distilleries.

À travers cette offre large, le fabricant aspire à proposer aux amateurs un whiskey irlandais authentique et de haute qualité. «Non seulement The Busker offre une superbe gamme de whiskeys d’une qualité fantastique, mais nous ajoutons aussi un produit semblable à nul autre pareil sur le marché», rappelle Woody Kane.

Un conseil pour déguster de la meilleure des manières ces whiskeys? Pour Woody Kane, pas de doute, «The Busker est un excellent whiskey à boire entre amis, lorsque l’on se réunit pour raconter des histoires».