Toutes vos boissons livrées à domicile!

Les habitudes de consommation liées au contexte sanitaire ont évolué et les statistiques montrent que plus de 2 résidents luxembourgeois sur 3 ont effectué des achats en ligne lors de ces 12 derniers mois: commander sur Internet et se faire livrer est définitivement entré dans les mœurs. D’autant plus que faire les courses rime souvent avec contraintes: manque de temps, monde à la caisse, articles lourds à porter… C’est pourquoi la livraison à domicile séduit de plus en plus de monde: ne plus devoir se déplacer pour faire ses courses et commander depuis son canapé, génère un gain de temps considérable, sans parler des nombreux autres avantages relatifs à ce service: économie de carburant, grande variété d’offres, articles lourds portés par les livreurs, reprise des consignes...

Au Luxembourg, il existe un acteur majeur de la livraison de boissons à domicile qui met un point d’honneur à proposer d’excellents produits sans jamais faire de compromis sur la qualité. Toutes vos boissons préférées livrées à domicile, jusqu’à votre frigo et à l’heure que vous décidez: c’est le service proposé par les experts Munhowen Drinx, via le site de e-commerce drinx.lu. Cette plateforme de vente en ligne dispose d’un large éventail de produits pour toutes les occasions de consommation: bières, apéritifs, spiritueux, vins, champagnes, eaux, jus de fruits ou encore soft drinks, ce sont près de 1 000 boissons qui y sont proposées. Simplicité, rapidité, flexibilité: en seulement quelques clics, tout devient si simple!

«C'est très pratique»

De plus en plus de consommateurs apprécient le service de livraison ponctuel garanti par Munhowen Drinx. Des livreurs expérimentés vous livrent en moins de 24 heures durant les jours ouvrables, au créneau horaire de votre choix, et ce partout au Grand-duché, comme en témoigne Stéphane, un habitué qui réside dans une commune du Sud du Luxembourg: «En tant que grand amateur de whisky, je me fais régulièrement plaisir sur le site drinx.lu pour trouver des bouteilles d’exception. J’en profite aussi pour commander des casiers d’eau, de bière, bref, tous ces articles généralement lourds à porter, ce qui est très pratique. À chaque fois, j’ai été livré précisément à l’heure exacte que j’avais indiquée lors de ma commande en ligne, sans parler du fait que la livraison est gratuite au-delà de 100 euros d’achat, ce qui est très vite atteint. Autre aspect super pratique: les livreurs reprennent les consignes. Mon emploi du temps étant très chargé, ce service me permet de me libérer des contraintes des courses, et de me faire livrer dans les créneaux horaires que je souhaite».

Enfin, le réseau Munhowen Drinx propose également un service de «click & collect», idéal notamment pour tous les frontaliers: chaque client a la possibilité de venir retirer sa commande seulement deux heures après l’avoir passée, et ce dans le magasin Munhowen Drinx de son choix !

Retrouvez toutes les informations sur www.drinx.lu!