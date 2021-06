Euro: des cadeaux 100 % foot à gagner

L’Euro de football bat son plein. Depuis quelques jours, chacun y va de ses pronostics et met toute son énergie à encourager son équipe préférée ! À l’occasion de cette compétition tant attendue, Orange Luxembourg a choisi, une nouvelle fois, de mettre à l’honneur les commerçants du pays.

Avec Letzshop, un barbecue 100 % local pour la finale de l’Euro

Pour fêter l’Euro, Orange s’est associé à Letzshop, un e-shop 100 % local qui regroupe un large éventail de marchands et de produits du Grand-Duché. Jusqu’au 27 juin 2021 inclus, l’opérateur vous offre la possibilité de remporter un lot exceptionnel d’une valeur de 788€ sur les réseaux sociaux.

Le package concocté par Orange et Letzshop contient les ingrédients indispensables pour regarder la finale de la Coupe d’Europe de football avec ceux que vous aimez, en toute convivialité:

•un barbecue Kettle Weber (valeur : 289 €) + la housse Weber assortie venant de Batiself ;

•des grillades venant de Maison Steffen;

•des boissons venant de Fox Drinks;

•un dessert venant de Primafood;

•5 bons d'achat d'une valeur de 50 € à valoir sur l'e-shop Letzshop (soit une valeur de 250 €);

•et un maillot de football de l’équipe nationale luxembourgeoise dédicacé par toute l'équipe grâce à la Fédération Luxembourgeoise de Football!

Pour participer au concours, rien de plus simple :

1. Abonnez-vous à @orange_luxembourg et @letzshoplux sur Instagram ;

2. Likez le post annonçant le concours sur le compte @orange_luxembourg ;

3. Taguez deux ami(e)s avec qui vous souhaitez partager ce moment « foot & barbecue » (ou barbecue tout court si vous n'êtes pas fan du ballon rond) sous le post.

Qui dit concours local dit concours ouvert uniquement aux résidents luxembourgeois, et ce par souci de livraison. Le règlement complet et les conditions du concours sont disponibles sur orange.lu.

Tirer au pénalty pour tenter de remporter un iPhone

Soutenez aussi les boutiques luxembourgeoises dans vos centres commerciaux. Ces vendredi 18 et samedi 19 juin 2021, profitez de votre passage à Auchan Kirchberg pour participer au BOOM Challenge d’Orange Luxembourg.

Le principe de ce défi ? Parvenir à marquer un goal contre le meilleur gardien du monde, un gardien de but robotisé, presque imbattable, qui analyse la trajectoire de votre tir grâce à l’intelligence artificielle. Cette technologie très performante permet au robot de stopper n’importe quel ballon… ou presque ! En effet, chaque participant a une réelle chance de marquer un but car le gardien robot s'adapte à tous les niveaux footballistiques. Alors, parviendrez-vous à être plus fort qu’un gardien virtuel et à remporter un iPhone 12 64GB?

Le BOOM Challenge est un défi proposé dans le cadre de la campagne pour le forfait mobile BOOM. Comme le challenge, cet abonnement frappe fort: appels, SMS illimités et 50GB de data pour seulement 20€ par mois seulement. Profitez-en vite, c’est une édition limitée !