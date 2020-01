Nos conseils pour choisir le meilleur contrat d’assurance auto

Avant de craquer pour le véhicule de vos rêves, pensez à l’assurance que vous devrez nécessairement contracter. De nombreux éléments doivent en effet être pris en compte afin de bénéficier du meilleur contrat d’assurance possible. Luxauto vous donne quelques conseils pour vous aider à faire le bon choix.

Première étape: définir vos besoins

Analyser les différentes formules proposées

Avant de vous lancer dans la souscription d’un nouveau contrat d’assurance auto, il est nécessaire de faire le point sur vos besoins : quelle utilisation du véhicule prévoyez-vous de faire ? A quelle fréquence roulez-vous ? Où stationnez-vous votre véhicule le soir (sur la rue, dans un garage fermé…) ? Souhaitez-vous avoir rapidement un véhicule de remplacement en cas de panne ? Tant de paramètres qui peuvent influencer sur la couverture et le montant de votre assurance auto.Différentes formules sont proposées avec plusieurs niveaux de couverture. Ne perdez pas de vue que l’assurance auto doit correspondre strictement à votre besoin afin de ne pas être sous-assuré ou sur-assuré. Plusieurs choix se présenteront à vous :

-La Responsabilité Civile: il s’agit de l’assurance obligatoire, qui couvrira les dégâts causés à autrui et aux éventuels passagers de votre véhicule.



-Les casco et mini-casco: ces formules offrent, en plus de la responsabilité civile, des garanties combinées comme l’assistance, une couverture contre l’incendie, le bris de glaces et le vol du véhicule, le heurt avec un animal et les dégâts causés par la force de la nature. La casco reprend les mêmes garanties que la mini-casco mais couvre également les dégâts matériels causés à la carrosserie du véhicule.



Plusieurs options supplémentaires peuvent être proposées comme par exemple l’assistance juridique, qui couvre les frais que vous engagez pour vous défendre, ou encore la valeur à neuf, qui vous permet d’obtenir le remboursement de votre véhicule en cas de vol ou de destruction totale.

Ne pas négliger le montant de la franchise

Votre contrat d’assurance peut prévoir le paiement d’une franchise. Il s’agit du montant à payer à votre assureur après la prise en charge d’un sinistre. Son montant peut varier d’un type de sinistre à l’autre (bris de glaces, dégâts matériels…) et en fonction de chaque compagnie d'assurances.

Votre contrat d’assurance ne propose pas de franchise ? Demander l’application d’une franchise pourrait vous permettre de diminuer votre prime annuelle. Vous souhaitez ne rien payer en cas de sinistre ? Opter pour une formule sans franchise.

Bien choisir son véhicule

Vous avez trouvé le véhicule de vos rêves et vous êtes sur le point de craquer ? Pas si vite ! N’oubliez pas que le montant de la prime d’assurance dépend en grande partie du type de véhicule que vous choisissez. Le modèle de voiture, sa cylindrée, son ancienneté, sa valeur, son carburant, ses options d’aides à la conduite pèsent en effet dans le calcul de la prime.

