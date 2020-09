La BIL innove avec les virements instantanés

Une banque high-tech

La révolution numérique et digitale, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la vivent, la développent et offrent à leur clients des solutions innovantes basées sur les nouvelles technologies. Des progrès qui facilitent la vie au quotidien de tout le monde et, pour les professionnels, le business et la confiance.

La BIL a choisi d'être de ceux-là. Après avoir développé un service de banque en ligne (BILnet) et une offre de service mobile banking (BILnet mobile), voilà qu'est déployé l'Instant Payment, autrement dit la possibilité de procéder à des virements instantanés. La BIL est le premier établissement bancaire du Grand-Duché du Luxembourg à proposer cette fonctionnalité à ses clients. Un atout supplémentaire pour la BIL qui complète ainsi sa gamme de services digitaux, simples, pratiques, sécurisés, qui répond aux besoins les plus variés de nos clients.

Un réseau de partenaires

Procéder à des virements instantanés est une chose, mais encore faut-il que les comptes des banques concernés soient éligibles. Dans un premier temps, la BIL s'est connectée au réseau de la Banque Centrale Européenne (Target Instant Payment Settlement): toute banque européenne ayant souscrit à ce service pourra émettre ou recevoir un virement instantané. Et pour satisfaire davantage ses clients, dès le 26 novembre, la BIL étoffera ce potentiel en se connectant au réseau RT1, ce qui élargira notablement le nombre de banques dont les comptes seront éligibles.

Simple comme un clic

Le fonctionnement est résolument très facile. Pour les clients désireux de procéder à un virement instantané, la procédure est similaire à un virement classique en euro, via BILnet (sur ordinateur ou mobile). Il n'y a qu'une case supplémentaire à cocher. Lors de la saisie par le client des informations relatives au virement (et notamment les références du compte bénéficiaire), BILnet détectera automatiquement si celui-ci peut faire l'objet d'un virement instantané. Si tel est le cas, en moins de dix secondes, le paiement sera crédité sur le compte du bénéficiaire, qui pourra utiliser immédiatement le montant reçu.

Un plus pour les particuliers et les pros

Les avantages du virement instantané se révèlent multiples pour les particuliers comme pour les professionnels. Dans la vie quotidienne, cela permet à des parents de renflouer sur le champ le compte d'un enfant étudiant à l'étranger par exemple ou de régler sans risquer de retard une facture quelconque. Pour les clients professionnels de la BIL, l'absence de délais dans les virements (atteignant traditionnellement parfois plusieurs jours) facilite la gestion de la trésorerie (disponibilité des fonds) et optimise le cashflow.

Une vraie révolution

Transférer des fonds en quelques secondes à travers toute l’Europe, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 est une nouvelle prouesse technologique qui permet à la BIL de mettre à disposition de ses clients une solution innovante. La parfaite collaboration entre les équipes projets de la BIL et les équipes de la Banque Centrale de Luxembourg a permis d’atteindre l’objectif ambitieux d’être la première banque du pays à offrir le paiement instantané en Europe, à ses clients.

Pour la place luxembourgeoise, cette mise en production est particulièrement importante, car elle positionne le Grand-Duché de Luxembourg à la pointe de l’innovation dans le domaine des paiements. Il est évident que la BIL sera ravie de voir d’autres acteurs luxembourgeois devenir actifs dans le paiement instantané, cela apportera au consommateur et aux sociétés de nouveaux horizons.

Toujours en avance

Effectuer un paiement fait partie des gestes quotidiens et dans un monde où tout s’accélère, l’instantanéité, l’absence de frictions et l’ubiquité deviennent la norme. À la BIL vous pouvez payer quand vous voulez, d’où vous voulez et tout cela instantanément et en toute sécurité!

L’émergence de nouveaux acteurs sur le marché du paiement et le foisonnement de nouvelles technologies sont autant d’opportunités pour la BIL de montrer son engagement à fournir à ses clients des solutions innovantes et sécurisées. En décembre 2019, la BIL lançait ainsi un moyen de paiement en station-service pour régler son carburant sans passer à la caisse. En début d’année, c'est le service Apple Pay qui a complété la gamme. Et voilà donc le virement instantané… On vous le disait: quand on est jeune et moderne, c'est pour la vie. Même quand on est né en 1856!

Afin de réaliser vos virements de manière instantanée, rendez-vous sur www.bil.com/instantpayment.