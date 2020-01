Les clés pour un parcours immobilier simplifié

Entreprendre un projet immobilier peut parfois ressembler à un parcours du combattant! Pour faciliter la recherche et l’acquisition immobilière, atHome propose aujourd’hui tout un panel de services pour réussir son investissement: financement, estimation, recherche, déménagement, conseils… Zoom sur les nouveautés qui simplifieront vos projets immobiliers.

Quelle est la valeur de votre bien?

Bien évaluer un logement, ça ne s’improvise pas!

Parmi tous les critères qui déterminent le prix immobilier d’un bien, il y a en premier lieu la situation géographique et l’emplacement précis dans la ville (le quartier). Viennent ensuite toutes les caractéristiques propres au bien: l’état du logement, sa surface, ses équipements et annexes, etc. Pour estimer facilement un bien immobilier, atHome.lu propose aujourd’hui un nouvel outil d’estimation en ligne. Ce nouveau service gratuit vous permet d’obtenir une première évaluation de votre maison ou votre appartement, selon les informations fournies au préalable dans le formulaire (caractéristiques du bien immobilier).

Testez l’outil sur atHome.lu/estimer

Trouvez facilement votre prêt immobilier

Car la recherche d’un bien immobilier est souvent liée à la recherche d’un prêt immobilier, atHomeFinance facilite pour tous l’accession à la propriété. atHomeFinance est un service de courtage en prêt immobilier composé d’une équipe d’experts en financement. Les courtiers sont des intermédiaires entre vous et les banques, ils vous conseillent et négocient pour vous auprès des établissements de crédit. Vous pourrez ainsi comparer les différentes banques afin d’obtenir l’offre la plus intéressante. Rencontrez un courtier pour être conseillé gratuitement et trouver la meilleure offre de prêt pour votre projet d’achat immobilier. Prenez contact avec un de nos experts sur atHomeFinance.lu