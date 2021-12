Mazars Luxembourg ne cesse de grandir

Au cours de l’exercice clôturé au 31 août 2021, le cabinet d’audit et de conseil a vu son chiffre d’affaires progresser de 27%, loin devant les taux de croissance des géants du secteur et devant nombre de ses concurrents de taille similaire. La société, qui comptera 272 employés au Grand-Duché au 1er janvier 2022 (contre 231 au 1er janvier 2021 et 179 au 1er janvier 2020) reste engagée dans une phase de recrutement actif qui se poursuivra sur les mois à venir afin de soutenir sa croissance continue qui, sur base des données prévisionnelles, devrait afficher une progression similaire sur l’exercice en cours.

La croissance du cabinet est portée par l’ensemble de ses lignes de services que sont l’audit, la comptabilité, la fiscalité et le conseil (gouvernance, risque et contrôle interne et valorisation), qui tous affichent des taux de croissance soutenus, soit respectivement +27,5% pour l’audit, +8,5% pour la comptabilité, +19,0% pour la fiscalité et +73,1% pour le conseil. Pour l’audit, cette progression est essentiellement due à une expansion de nos services d’audit dans le domaine des fonds alternatifs (real estate, private equity et titrisation), ainsi que de l’affirmation de notre position de leader dans le domaine des «SPACs*».

1. Le fruit des efforts

Parallèlement à cela, les services non audit, relatifs à la comptabilité, la fiscalité, l’évaluation d’entreprises et les services GRIC (gouvernance, risque et contrôle interne) se sont développés à un rythme encore plus soutenu, consacrant le succès de notre approche où le management, présent sur le terrain, est activement impliqué dans la prestation des services. Les talents qui ont rejoint notre équipe au cours de ces deux dernières années ont largement contribué à cette croissance.

Notre croissance s’explique également par les décisions prises au cœur de la crise sanitaire, pendant laquelle nous nous sommes refusés à ralentir les investissements, y compris en termes de recrutement. Notre premier objectif a été de rassurer nos collaborateurs, y compris ceux qui nous avaient rejoints peu de temps avant que cette crise n’éclate, sur la sécurité de leur emploi. Le succès de notre cabinet est le résultat de leurs efforts au cours des dernières années. Nous nous devions de les rassurer sur ce point.

Au cœur de la crise, notre cabinet a continué à tourner à plein régime. Nos équipes ont réussi à s’adapter à cette situation pour continuer à servir nos clients «as usual». Nous voulions également être en ordre de marche pour la reprise, raison pour laquelle plus que de maintenir notre politique de recrutement inchangée, nous l’avons renforcée! Ces décisions se sont avérées payantes. Elles ont permis au cabinet de tirer son épingle du jeu et de profiter pleinement du rebond d’après-crise, dans un environnement économique incertain où les différents acteurs du marché cherchent des solutions de qualité et n’hésitent plus à nous solliciter compte tenu de notre large gamme de services et de l’expertise de nos collaborateurs.

2. Nouveaux talents

Pour Muhammad Hossen, Managing Partner de Mazars Luxembourg et Global Head of Asset Management pour le groupe Mazars depuis 2020. «La recherche de nouveaux talents est un élément fondamental pour soutenir cette croissance, et l’intégrer de manière durable. Elle offre par ailleurs de réelles opportunités de développement de carrière à court et moyen terme - uniques sur le marché local ai-je envie de dire - pour les personnes désireuses de rejoindre une équipe dynamique au sein d’un groupe en pleine croissance au niveau local, les chiffres mentionnés précédemment le démontrent indubitablement, mais également sur la scène internationale.

Les équipes en charge du recrutement travaillent sans relâche afin de dénicher les talents qui feront la différence, des personnes aux compétences reconnues et disposant d’un esprit entrepreneurial fort». Sur les perspectives uniques en matière de développement de carrière que cette croissance offre aux collaborateurs en place et à ceux qui rejoignent le cabinet aujourd’hui, Muhammad Hossen insiste: «Ceux qui prennent aujourd’hui la décision de nous rejoindre donneront un réel coup d’accélérateur à leur carrière, c’est certain!».

Pour rappel, Mazars est un groupe international implanté dans plus de 90 pays et territoires, avec aujourd’hui près de 26 000 collaborateurs dans le monde entier, qui opèrent sous la forme d'un partnership unique, intégré et connecté, dont les intérêts, les modes de travail, les engagements partagés et les standards de qualité et d’éthique sont communs dans le monde entier. Avec «Mazars North America Alliance», ce sont 16 000 professionnels supplémentaires qui sont mis au service des clients internationaux de Mazars opérant sur les marchés américain et canadien. Le groupe peut donc s’appuyer au total sur plus de 42 000 professionnels dans le monde pour servir ses clients locaux ou internationaux.

*Special Purpose Acquisition Companies (voir nos publications sur le sujet)

